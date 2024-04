Podemos Siero exige al alcalde que asuma responsabilidades por la sentencia que condena al jefe accidental de la Policía Local

Podemos reclama al alcalde de Siero, Ángel García, que asuma responsabilidades tras conocerse la sentencia que condena al jefe accidental de la Policía Local, Fidel Fernández, por "un delito contra la integridad moral de un agente subordinado" y señala que el regidor "no solo no actuó pese a tener indicios suficientes de la existencia de conductas vejatorias, sino que lo protegió durante años". La edil de la formación, Silvia Tárano, explica que los hechos denunciados por el agente se remontan a enero de 2019 y que, "a pesar de que existían varias solicitudes para la tramitación de expedientes sancionadores al acusado, el Alcalde optó por nombrarlo jefe accidental y, posteriormente, mantenerlo en el cargo".

En el anterior mandato, desde la formación "se preguntó en reiteradas ocasiones por qué se dejaban prescribir los expedientes y la respuesta siempre fue que no había nada y que la confianza en el mando era total". Sin embargo, según la edil de Podemos "la sentencia constata que el asesor externo psicosocial del Ayuntamiento detectó indicadores de riesgo ante los que no se actuó, por lo que consideramos que sin la acción o inacción del alcalde, la comisión del delito no podría haber llegado a perdurar tanto en el tiempo", asegura.

En este sentido, exigen al alcalde que "asuma responsabilidades independientemente del recorrido judicial del procedimiento y su resolución final y urge al equipo de gobierno a que tome medidas para normalizar la situación de la Policía Local en el municipio".

A día de hoy, el Ayuntamiento de Siero aún no ha recibido la sentencia. Por ello, aún no se ha precisado si se tomará la decisión de cesar a Fidel Fernández o no como jefe de la Policía local. En este sentido, Ángel García ha reiterado su intención de "acatar la sentencia y, evidentemente, aquello a lo que nos obligue de la manera más inmediata posible". El regidor ha explicado que "una vez que nos llegue la resolución, se trasladará al departamento de servicios jurídicos, para que nos confirmen la manera en la que tenemos que proceder".

Fernández ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral por vejar y humillar a un subordinado y "a la pena accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de la profesión de policía durante el tiempo de la condena".

Por otro lado, el procedimiento judicial contra el jefe accidental de la Policía Local aún no ha finalizado, puesto que cabe recurso. "Hasta que dicho procedimiento no haya concluido, yo sigo creyendo en la presunción de inocencia", concluyó Ángel García.