El alcalde de Siero: "No tiene sentido que Asturias no pueda tener un Cotsco y sí lo pueda haber en otras partes de España"

"Lo importante es que se resuelva" la situación de parálisis de la revisión de las directrices regionales de Comercio, que tras dos años de espera "se haya reconducido" y que haya una solución "en un tiempo razonable". Son valoraciones del alcalde de Siero, Ángel García, que prefiere apartar las tensiones de los últimos días en el debate suscitado en torno a su defensa de que se agilice la reforma de esas normas, contra las que choca la pretensión de la multinacional americana Cotsco de instalarse en el concejo. El regidor también declina analizar los choques con su partido y opta por incidir en la explicación de su postura que, asegura, no busca la confrontación con nadie, sino que, como máximo responsable municipal, responde a su "obligación" de velar por los intereses de su territorio.

"Cuando uno es alcalde de su pueblo, ve que se puede perder una inversión positiva para Siero y también para Asturias, y cuando no logro entender por qué llegamos a este punto, me veo en la obligación como alcalde de salir a decirlo públicamente para ver si sirve para que la gente reaccione", explica. Las actuales directrices de Comercio impiden la instalación en determinados ámbitos de establecimientos comerciales con más de 2.500 metros cuadrados de superficie de sala de venta. Cotsco tiene un proyecto de un gran supermercado que ocuparía 15.000 metros en el polígono de Bobes, que supone una inversión de 40 millones de euros, incluyendo el coste de las parcelas y la edificación, y que crearía doscientos puestos de trabajo.

El Consejo de Gobierno del Principado acordó ya en julio de 2022 la revisión de las directrices de Comercio con varios objetivos, entre ellos, según la literalidad de lo recogido en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), el de "implementar el respeto a la autonomía local en cuanto Administración competente en materia de planeamiento urbanístico de manera que disponga de cierto margen de actuación en la ordenación de los equipamientos comerciales (fijación de los requisitos en materia de emplazamiento, dimensiones, etcétera, para la implantación o ampliación de los grandes establecimientos comerciales)". Sin embargo, hasta el momento, poco o nada se había hecho.

"Hay gente que dice que si yo voy por libre... Yo soy una persona de diálogo, pero esto se inició ya hace dos años con un acuerdo del Consejo de Gobierno. Si después de casi dos años en los que he hablado con todo el mundo en repetidas ocasiones, de trabajo, de esperas, de reunirme, de rogar que por favor, veo que la inversión puede peligrar, pues no me queda otra alternativa más que hacerlo público", señala.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, avanzó este domingo la creación de un grupo de trabajo para la revisión de las directrices tras varias semanas de polémicas y cruces de declaraciones públicas entre el regidor y responsables del Gobierno asturiano. El alcalde reclamaba que se agilizase el análisis de la reforma de la normativa y los responsables autonómicos, fundamentalmente el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), destacaban que se haría, pero atendiendo al "interés general" y no al proyecto concreto de Cotsco que Siero tenía sobre la mesa. Otros miembros del ala socialista del Ejecutivo, como el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, también se pronunciaron en los mismos términos, al igual que hizo Barbón hace unos días, en un acto en Grado, cuando dio la fecha para constituir el foro que al fin revisará las directrices.

Inicialmente, el alcalde sierense mostró su deseo de estar en ese grupo de trabajo, aunque posteriormente destacó que "hay una mesa formada en la Federación de Concejos y hay un responsable coordinador de Comercio que es el alcalde de Gozón y, lógicamente, es él el que debe de ir" como representante de los municipios. Por su parte, García espera "que vayamos al foco de la cuestión, no solo por Cotsco, evidentemente, pero sí a plantearnos por qué en Asturias no puede haber un Cotsco o tiendas similares mientras sí las puede haber en otras partes de España". "Por qué ponemos límites a que la gente pueda decidir dónde comprar, qué quiere comprar y cómo. Creo que tenemos que hacernos esa pregunta, pensar qué sentido eso", señaló.

El alcalde subrayó que "vivimos en un mundo global, muy competitivo y en el que la gente tiene la facilidad de poder comprar a través de internet lo que quiera y cuando quiera". "Y de moverse. Ahora tenemos un AVE para ir a Madrid entre tres horas y además los billetes son muy baratos. Si la gente quiere comprar en un Cotsco o en algo que no tengamos aquí puede ir a Madrid o donde quiera a vivir una experiencia de compras, pasar el día y volver a casa por la tarde. Si Cotsco se pone en Galicia o en León, que lo puede poner con mucha más facilidad, mucha gente irá allí", dijo, recordando además que este tipo de establecimientos , como Ikea, atraen a gente de otras comunidades autónomas que viene a comprar y a pasar la jornada."Hoy en día, Ikea tampoco podría colocarse en Siero", señaló.

García quiso dejar claro que "hoy hablamos de Cotsco porque es el proyecto que está encima de la mesa pero si mañana es cualquier otro que podemos perder por las directrices, como ya hemos perdido en Siero un Decatlón o un Bricomat, igual". "Ya no podemos perder más oportunidades, no nos lo podemos permitir", subrayó el regidor.

Cotsco ha confirmado la ubicación de su proyecto en Siero. "La multinacional tiene un proceso largo para conformar una ubicación, llevamos mucho tiempo en las negociaciones, aunque la instalación está ratificada desde la sede principal de la compañía, en Seattle", indica García.

"Claro, que alguien que está en Seattle elija Siero, venga con un proyecto de 40 millones y 200 puestos de trabajo con un buen convenio y que no pide ni un solo céntimo de ayudas de ningún tipo y le pongamos problemas...", reflexiona el alcalde. Operan en todo el mundo, recuerda el regidor, que considera "que la gente tenga libertad de compra es algo básico en un Estado libre y democrático". "¿Qué sentido tiene que no se pueda poner una tienda en Asturias que supere los 2.500 metros de sala de venta?", se pregunta.