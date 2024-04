Una protectora de Santa Marina (Siero) denuncia el desalojo de cuatro perros

La protectora de animales sierense "Acariciar con el alma" ha lanzado un mensaje de socorro tras recibir una orden de desalojo inmediato por parte del Ayuntamiento. La medida, aseguran, les ha obligado a sacar a cuatro perros "sin importar su bienestar ni dónde hayan tenido que ir". Se trata de una situación en la que desembocan años de denuncias reiteradas por una parte de los vecinos de Santa Marina contra una entidad que hace las veces de casa de acogida de perros a la espera de su adopción.

Rosana Martín, responsable de la protectora, lleva desde el año 2012 en la parroquia entregada al cuidado de los canes que nadie quiere, procurándoles refugio, cariño y seguridad. Pero de un tiempo a esta parte, no deja de luchar contra problemas que han acabado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El rosario de denuncias interpuestas por varios vecinos ha llevado a que el Consistorio la obligara a sacar de casa a cuatro perros. "En realidad, son dos viviendas, y así consta en el registro, pero el Ayuntamiento se empeña en que sólo es una, porque según el nuevo plan urbano no se permite la división horizontal. Pero yo la compré como dos casas diferentes y en el inmueble siempre han vivido dos familias independientes en dos plantas", explica Martín.

El resultado es que si sólo se considera una vivienda, puede tener en ella un máximo de cinco perros, según la nueva Ley de Bienestar Animal. Si se consideran dos casas, puede tener diez. Como tenía nueve, tuvo que buscar solución para cuatro de ellos, pero no se cansa de pelear contra lo que considera una injusticia. "Los perros están atendidos las 24 horas del día, no salen y no molestan a nadie, los hemos curado y sanado", argumenta, indignada también con el planteamiento municipal de "querer tratarnos como a una explotación ganadera, cuando los perros nunca han sido ganado", y con el hecho de que "nos han mandado un requerimiento para que la Policía entre en casa a hacer una inspección cuando no lo hacen con los okupas"

Este domingo se ha convocado una manifestación de apoyo en la plaza de Les Campes de la Pola, a las doce de mediodía.