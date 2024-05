Crisis en el gobierno local de Siero, con la edil de Urbanismo y el concejal de Hacienda enfrentados al Alcalde

Crisis en el gobierno municipal socialista de Siero, donde la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Susana Madera, y el concejal de Hacienda, Alberto Pajares, están enfrentados al regidor, Ángel García. Las tensiones vienen más de lejos en el caso de Pajares, ya del pasado mandato, pero el desencuentro es actualmente mayor con Madera. En ambos casos, los roces vendrían derivados del fuerte "carácter" de García, al que, en privado, los dos concejales, otrora mano derecha del regidor, atribuyen los encontronazos. La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) está al tanto de lo que sucede y, de hecho, el propio alcalde sería consciente de los contactos existentes entre Madera y responsables autonómicos del partido, según ha podido saber este periódico.

El desencuentro no ha trascendido en ningún momento a través de declaraciones públicas de los afectados, pero, en el caso de Susana Madera, las apariciones conjuntas con el regidor, antes habituales, se han reducido en las últimas fechas. Los dos ediles "chocan" con el regidor porque, sostienen las fuentes consultadas, este "no hace caso a nadie", incluyéndoles a ellos, "quejosos también del trato" que recibirían.

Pajares ya se planteó el pasado mandato no volver a ir en la candidatura municipal del PSOE de Siero. En una entrevista publicada en este periódico en octubre de 2022 señalaba que "la política es un mundo muy duro y exigente y no se valora el esfuerzo que se hace; no lo he decidido aún, pero a día de hoy creo que no seguiré". Finalmente repitió en la lista y fue de número tres. Madera lo hizo como dos. Ambos eran entonces apoyos fundamentales del alcalde.

Este escenario se produce además en medio de la preocupación de la Federación Socialista Asturiana por el futuro de la Alcaldía de Siero a la espera de lo que suceda con la denuncia por vía penal presentada por el PP. La demanda se basa en que, según los populares, el Ayuntamiento de Siero habría cedido el uso de instalaciones deportivas como la de El Bayu de manera irregular, sin que mediaran los procedimientos administrativos correspondientes. La responsabilidad recaería en el alcalde y, si se le abre juicio oral, el código ético del PSOE establece que cualquiera de sus cargos públicos que se vea en esa situación debe dimitir sin esperar a la sentencia.

En el momento en que se le comunicara la apertura de juicio estaría obligado a dejar el cargo y a solicitar la baja voluntaria en la organización. "En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido", señala el código.

Preguntado a este respecto, el Alcalde ya dijo hace unos días que no tenía intención de dejar el cargo de producirse una situación de ese tipo. "Espero que no llegue a ese punto porque sería una muy mala noticia, espero que no haya motivos para ello, no doy motivos para que eso ocurra y, hombre, si ocurriese, pues si tengo la conciencia tranquila y el Ayuntamiento y el trabajo que hago me gusta mucho, pues por qué no voy a seguir", dijo.

Las relaciones entre el alcalde de Siero y la dirección autonómica socialista han atravesado altibajos. Así, no fue bien recibida en la FSA la reunión que Ángel García mantuvo con el presidente del PP, Álvaro Queipo, tras su elección al frente de los populares asturianos. Las diferencias se elevaron en lo relativo a proyectos como el de la multinacional Cotsco en Siero, dadas las dificultades para encajar su implantación en una reforma de las directrices sectoriales de Comercio que bloqueaba Izquierda Unida, socio de los socialistas en el Ejecutivo asturiano. Las tensiones internas en el grupo municipal socialista también han llegado a oídos de la FSA, en una agrupación en la que ejerce como secretario general el ahora presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Entre tanto, se instala en el PSOE regional la idea de un alcalde sierense que actúa en algunas ocasiones como "verso suelto".

Según fuentes consultadas por este periódico, García es sabedor de que hay contactos entre Susana Madera y la Federación Socialista Asturiana. Alguno de ellos también tendría a Pajares como protagonista. Ambos habrían llegado a trasladar a la FSA que la situación es insostenible, indican fuentes próximas al PSOE sierense. Funcionarios sierenses apuntan además a los comentarios que ambos habrían hecho acerca del mal talante que atribuyen al regidor y a su modo de proceder en algunos asuntos.

Un desenlace judicial adverso en el caso de la demanda del PP abre un panorama con muchas incógnitas. Si se llegase a ese escenario y García no dimitiese, el partido lo expulsaría. Entonces, serían claves los apoyos que el regidor pudiera mantener en el seno del grupo municipal para seguir en el cargo.

En una Corporación de 25 ediles el PSOE tiene una mayoría absoluta de 13. Dos de ellos, los dos tenientes de alcalde, están enfrentados al regidor. De lo que haría el resto de verse en la tesitura de mantenerle el apoyo por encima de las siglas de partido, poco puede concluirse. La lista municipal fue elaborada con la propuesta hecha en gran parte por el regidor, si bien resulta impredecible qué harían quienes son militantes en su mayoría en el caso de que el partido les reclamara un recambio en el sillón de la Alcaldía, esto es, desalojar a García para dar a otro concejal o concejala socialista el mando.

El alcalde de Siero protagonizó una tensa intervención en la última reunión (telemática para algunos de los asistentes) de la Comisión de Administración Local del Principado, un órgano en el que participan integrantes del Ejecutivo autonómico y representantes de los municipios asturianos, en función de su población.

La reunión tenía como objetivo abordar la propuesta de ley autonómica sobre Proyectos Estratégicos, una norma que busca agilizar trámites para captar inversiones y que podría ser precisamente el encaje para una actuación que ha protagonizado discrepancias entre el alcalde sierense y el Gobierno regional: la superficie comercial Costco, que quiere implantarse en el polígono de Bobes.

Según varios asistentes a la reunión, el regidor sierense, Ángel García, mostró su disconformidad con algunos aspectos de la redacción de la norma, en concreto la exigencia de que el empleo generado por las inversiones sea "de calidad". García afirmó que siempre que esos empleos se ajustasen a los respectivos convenios sectoriales serían de calidad y que no entendía el sentido de la mención.

La intervención de Ángel García subió de tono y fue especialmente vehemente con dos consejeros presentes: la consejera de Transición Ecológica e Industria, Nieves Roqueñí, y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Tanto que la alcaldesa de Avilés, la socialista Mariví Monteserín, intervino para respaldar la posición de Roqueñí.

Casi al término de la reunión, en el turno de ruegos y preguntas, Ángel García pidió explicaciones sobre qué utilidad tenía la Comisión de Administración Local. Al iniciarse la respuesta, el regidor sierense señaló que si el fundamento era más "filosófico" que práctico, él tenía una agenda muy apretada y "cosas más importantes que hacer", por lo que se despidió de la conexión telemática afirmando que no volvería a asistir a ese órgano.

El episodio, al que asistieron varios regidores y representantes municipales de distinto signo político y miembros del Ejecutivo, causó sorpresa por lo inusual y generó incomodidad en el gobierno regional, según fuentes del Principado.

