Susana Madera sale del gobierno de Siero y será jefa de gabinete de Gimena Llamedo

La teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Susana Madera, dejará el gobierno de Siero para incorporarse al gabinete de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, tal y como han confirmado fuentes municipales a este periódico.

Esta es la salida que de momento se ha dado a la crisis desatada en el seno del gobierno municipal socialista por el enfrentamiento entre Madera y el regidor, Ángel García, y que también afecta al concejal de Hacienda, cuyas relaciones con el alcalde no pasan por el mejor momento.

Tal y como adelanta hoy LA NUEVA ESPAÑA, los encontronazos con el regidor en los últimos tiempos habían hecho la situación insostenible en el seno del ejecutivo, donde la concejala es responsable de una de las áreas de mayor peso, Urbanismo, Empresa y Fondos Europeos. La concejalía de Pajares tampoco es menor, pues tiene a cargo Hacienda, entre otros ámbitos de gran relevancia en este momento para el municipio. Las desavenencias con Pajares vienen de más lejos y han tenido altibajos, mientras que con Madera son más recientes pero se habían intensificado en las últimas semanas. Ambos habían sido dos de los apoyos fundamentales de García ya en el pasado mandato y en este mantenían su peso: ella fue número dos en la candidatura municipal de las últimas elecciones, en 2023, y él número tres.

El motivo de los desencuentros en ambos casos sería el fuerte "carácter" del regidor y la falta de entendimiento con él, aunque este no se ha pronunciado aún sobre el particular. Desde el Ayuntamiento de Siero sí se confirma, no obstante, la marcha de Madera.

Esta tiene agenda municipal hoy, pues esta mañana acude a la visita a las obras del desdoblamiento de la AS-17 en el polígono de Bobes junto al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, y el edil Javier Rodríguez Morán.