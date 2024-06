Lo que cobran los ediles de Siero: esta es la suma que recibieron por medio año de trabajo municipal

La Corporación supuso un coste de 339.043,70 euros en el segundo semestre de 2023, incluyendo también los días de junio en los que el regidor ya tenía salario. El alcalde cobró los 35.121,80 euros citados, mientras el portavoz popular Juan Luis Berros percibió por medio año 19.190,52 euros. Las retribuciones en el mismo periodo de la portavoz de IU, Teresa Álvarez, fueron de 12.200 euros, las de la portavoz de la Plataforma de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, de 12.800 euros y la de la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, de 7.400. En el caso de Vox la retribución más alta la tiene José Ramon Álvarez-Sala, con 9.817,45 euros, frente a la del portavoz, Josué Velasco, de 5.400 euros.

Estos y todos los datos relativos a las percepciones como salario o como sumatorio de compensaciones por asistencias a reuniones municipales figuraban ayer en la web del Ayuntamiento de Siero, en el apartado de Transparencia. No es la primera vez que pueden consultarse. El año pasado, este periódico ya publicó los emolumentos de los concejales, con las cantidades mensuales percibidas por cada uno, y estas también estaban publicadas entonces en la página del Consistorio.

El PP ha puesto sobre la mesa esta semana el asunto de los salarios municipales, una cuestión que ya se había suscitado en el último pleno y en la que los poppulares incidieron ayer en relación al del regidor, Ángel González. Aseguraron que el alcalde habría cobrado de más en el segundo semestre del año pasado, en concreto 1.621,8 euros por encima de lo que correspondería a su salario municipal. Ángel García explicó que no es posible tal cosa, pues sus retribuciones son las aprobadas oficialmente y no podrían en ningún caso exceder de lo establecido.

La confusión procedería de la propia información disponible y de no tener en cuenta que el regidor empieza a percibir su salario como tal desde el 18 de junio de 2023, un día después de ser investido, mientras que el resto de ediles lo hace una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre las retribuciones municipales y liberaciones de los concejales, ya en julio.

El PP se refirió ayer a que si el sueldo bruto anual del alcalde es de 67.000 euros, dividido proporcionalmente en 14 pagas al año, en el segundo semestre del año 2023 este debería haber percibido 33.500 euros de enero a julio y no los 35.121,80 euros que figuran.

La información municipal que ayer se podía consultar en la web está encabezada por un título que dice «Retribuciones Corporación periodo julio a diciembre de 2023» y es correcto en el caso de todos los ediles a excepción de en el del alcalde, pues la suma que ahí figura es la que corresponde a un periodo salarial que en su caso incluiría todo lo percibido desde su acceso al cargo, esto es, desde el 18 de junio.

De este modo, la diferencia salarial sería la correspondiente a los días de junio en los que García ya tenía sueldo y aún no se había establecido el del resto de concejales.

Listado de percepciones tal y como aparecía ayer en el apartado de transparencia del la web municipal / A. S.

Por parte del equipo de gobierno, de julio a diciembre Eva Iglesias Loredo cobró 12.600 euros, Javier Rodriguez Morán 19.746,01 euros, Susana Madera Álvarez 25.674,17, Alberto Pajares San Miguel 24.682,55 euros, Aurora Cienfuegos Prada 13.200, Jesús Abad Busto 12.550, Ana Rosa Nosti Ortea 19.746,01, Alejandro Villa Martinez 14.809,64, Patricia Antuña González 12.600 y Pilar Santianes Fonseca 13.200. Mientras, María Jose Fernández Rodríguez recibió 19.746,01 euros y Pergentino Martínez Argüelles 14.809,54 euros.

En lo que respecta a los ediles del PP, en el mismo periodo Javier Mateus Fernández recibió 5.350 euros, Graciela Velasco Rodríguez 6.200, Borja Lapuerta Braga 5.200 y Natalia González Canga 5.400.

El Partido Popular de Siero se quejó de que el alcalde, Ángel García, no respondiera en el pleno a la pregunta sobre su salario y anunciaton la petición de información que ya han presentado por escrito ante el Ayuntamiento. El regidor explicó a este periódico que él mismo tuvo que solicitar la información para ver de qué se trataba y que finalmente la explicación fue la ya expuesta, que él tiene salario desde que accede al cargo, el 18 de junio de 2023, por lo que el periodo que se computa en su caso es mayor que el de otros concejales que sí comenzaron con retribuciones o compensaciones pot asistencias a partir de julio.

Los populares incidieron también en "la ausencia de dicha información en la web municipal para general conocimiento de todos los vecinos del concejo hasta que no se interesó la moción, requirió información verbal directa al Alcalde para saber por qué, y a pesar de tener aprobado un sueldo bruto anual de 67.000 euros dividido proporcionalmente en 14 pagas al año, en el segundo semestre del año 2023 percibió, no los 33.500 euros que con tales condiciones se esperaría abonar sino 1.621,8 euros más que no constan justificados hasta el momento de ningún modo”.