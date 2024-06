"Es un lujo regresar a Asturias por sus gentes, su paisaje y su gastronomía"

Emma Ozores (Madrid, 2 de marzo de 1961) llega este domingo al Teatro Auditorio de Pola de Siero, a las 19.00 horas, con la obra "El último que apague la luz", escrita y dirigida por su padre Antonio Ozores. Una comedia en la que comparte escenario con Rubén Torres.

-¿Qué va a poder ver el público en esta representación?

-Va a ver una comedia escrita y dirigida por mi padre, que además, ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional 2010 a la mejor comedia. Es una obra muy divertida y con mucho ingenio. La gente lo pasa muy bien y la está disfrutando, lo que para nosotros, también es muy importante. Además, para mí es muy especial, porque también se le hace un guiño a mi padre, Antonio Ozores, en uno de los diferentes sketches que se llevan a cabo sobre el escenario.

-¿Cuál es el argumento?

-A lo largo de la obra se da lugar a diferentes personajes, en distintas situaciones. Desde un momento en el que el protagonista trata de ligar y todo le sale al revés, hasta unos padres primerizos que llegan a casa con su bebé y no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer con él, pasando por un matrimonio de viejecitos que llevan toda la vida juntos y ella descubre que su marido ha cometido un sinfín de infidelidades. El público no se aburre, porque pasan muchísimas cosas. Es una representación basada en el ingenio, en el talento, en la gracia de verdad. En un humor que ahora ya se ve poco.

-¿A qué público va dirigida?

-Mi padre muchas veces decía que veía en las primeras filas a numerosas generaciones. Y es que hemos tenido la experiencia de tener entre el público a niños de hasta cinco años que, cuando les preguntas te dicen que se lo han pasado genial. Ves a los niños, a sus padres a sus abuelos... Y es que aunque no es una obra dirigida precisamente a un público infantil, al final todos lo disfrutan muchísimo.

-El pasado febrero ya vinieron a Asturias con esta comedia, concretamente a Navia. ¿Qué tal fue la acogida por parte del público?

-Muy buena. La gente aplaudió mucho. Hay muchos momentos en los que incluso el público se pone de pie. Ese es un momento tan bonito... Es muy difícil conseguir eso, sobre todo en este país. Y tenemos la gran suerte de que la comedia está siendo un éxito.

-Ahora regresa a Siero. ¿Qué expectativas tienen?

-Esperamos que les guste mucho, aunque la suerte es nuestra. Lo primero que dijo mi técnico fue: "¡qué bien! Vamos a poder comer fabes". Es un verdadero lujo. Me gusta muchísimo la zona, me gusta su gente, me gustan sus paisajes, esa mezcla de árboles, de mar de montaña... Y cómo se come.

-¿Cómo es el público asturiano?

-Es gente bonita, gente auténtica. Los asturianos son personas muy agradables y es muy especial poder compartir esto con ellos.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Pues estoy con esta comedia y, a la vez, con "El regalo de Zeus", que se estrenó en Mérida y estamos a punto de comenzar la gira. Son dos obras que no tienen nada que ver. "El último que apague la luz" es un homenaje a la palabra. Dos actores sobre el escenario con un mínimo decorado. En cambio, la otra es más un gran espectáculo.