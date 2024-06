'Chuli', el perro asturiano que viajó a Libia y Turquía para participar en labores humanitarias de rescate

Tiene 10 años y lleva toda su vida entrenando para poder salvar vidas humanas y rescatar cuerpos en caso de que haya una catástrofe, como explosiones, derrumbes, terremotos o inundaciones. Se llama 'Chuli' y es uno más de la familia de Miguel del Prado que pertenece a la Unidad Canina de Perros de Rescate del Principado de Asturias. El colectivo ha llevado a cabo, a lo largo de este fin de semana en Siero y Llanera , en colaboración con la Asociación Nacional del Grupo de Perros de Salvamento, las pruebas de homologación para que estos animales puedan participar en operativos de búsqueda de personas.

Del Prado explica que "él lleva entrenando desde los dos meses y ha participado en infinidad de operativos por toda Asturias, que es nuestro ámbito de actuación normal". 'Chuli' ha sido solicitado para participar en búsqueda de personas que se han perdido por el monte, "también estuvo en la avalancha de San Isidro y el año pasado hizo cuatro localizaciones en Amieva, Sobreescobio o Ponga, entre otros lugares".

No solo eso. Tanto Miguel del Prado como su perro, tienen que estar disponibles en caso de que se soliciten sus servicios para el exterior. En este sentido, el guía destaca su participación en "las inundaciones de Libia, donde se destrozó mucha parte de la población y acudimos a peinar los edificios derrumbados por si hubiera gente atrapada". Además, también se contó con sus habilidades en los terremotos de Turquía.

Su día a día es similar a la de cualquier perro de trabajo y, por supuesto, "también tiene su vida de perro normal, porque vive conmigo en casa, juega como los demás, tiene su espacio de divertimento, corre por la finca". Actualmente, "realiza entrenamientos de búsqueda una media de tres veces a la semana". Aunque Del Prado suele desplazarse bastante con él y hace dos semanas "estuvimos entrenando a diario en Alicante, en diferentes campos de entrenamiento de escombro".

'Chuli' se examinó este sábado en el polígono Sía Cooper de Lugones, en Siero, para ascender al grado C o de excelencia. El nivel más alto al que pueden llegar los perros de rescate. Uno de los jueces, Wenceslao Fernández, explica que "para poder aprobar esta prueba, es necesario que el animal localice a las cinco personas que se han quedado atrapadas en la simulación de una explosión". Para conseguirlo, tiene que hacerlo en 30 minutos y sin saber el número de víctimas que se encuentran bajo los escombros. "Para ser operativos, se les pide un mínimo de grado B. En ese caso, el número de humanos a buscar es de tres y el guía conoce esa cifra".

Sin embargo, la tarea de 'Chuli' fue más complicada, ya que a más nivel, más dificultad. "En el grado de excelencia, escondemos entre tres y cinco personas, pero el guía no sabe cuántas hay, con lo que se ve obligado a peinar toda la zona afectada". En esta ocasión, no lo consiguió. Le faltó por encontrar a una de las víctimas, que se encontraba situada en un altillo, en un lugar de muy difícil acceso". Sin embargo, tanto jueces como compañeros alabaron el esfuerzo tanto del guía como del propio perro, que buscó hasta casi la extenuación a todas las personas ocultas entre los escombros.

Con eso y con todo, Miguel del Prado asegura que se va contento. "Esto no es como un simulacro. Tenemos límites de movilidad, para que los jueces puedan evaluar lo que estamos haciendo". "Me voy muy satisfecho, a pesar de no haber superado la prueba, porque el perro ha hecho un gran trabajo. Lo ha dado todo", asegura el guía.

Actualmente, la Unidad Canina de Perros de Rescate del Principado de Asturias cuenta con un total de 14 perros operativos. Uno experto en localización de cadáveres, cinco de rastreo, encargados de buscar a personas concretas a través de su olor; y nueve de búsqueda y salvamento, como 'Chuli'. Sin duda, un equipo de héroes, sin capa, pero con hocicos prodigiosos.