El alcalde, sobre la devolución de las subvenciones de asociaciones: "Hay unas obligaciones legales de justificación"

"Cuando uno concurre a una convocatoria de una subvención tiene que tener claro que, al igual que existen unos derechos, también hay unas obligaciones que se tienen que cumplir por parte de quien la solicita". Con estas palabras hace referencia el alcalde de Siero, Ángel García, a las quejas manifestadas este domingo por parte de determinadas asociaciones sierenses que aseguraban que se les estaba "obligando a devolver, por defectos de forma de los que no tenemos la culpa, el importe de unas ayudas recibidas en el 2022".

En este sentido, tanto el regidor, como el concejal de Asociaciones de Vecinos, Pergentino Martínez, explican que "se está solicitando la devolución de determinados importes con tanta diferencia de tiempo, porque nos reunimos con miembros de las diferentes asociaciones varias veces, para explicarles lo que sucedía y para darles tiempo a que subsanaran el error correspondiente, ampliando los plazos para darles una nueva oportunidad".

Tanto es así que Martínez detalla que "concretamente, con la Asociación de Vecinos de Bobes nos reunimos cinco veces en persona y hasta en un total de diez ocasiones". Lo mismo aseguran del Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín, "cuando hace poco mantuvimos un encuentro y de hecho, reconocieron el error cometido a la hora de solicitar la ayuda".

En este sentido, el alcalde de Siero ha asegurado que "estamos trabajando para que todos los trámites a este respecto sean resueltos dentro del ejercicio económico". De hecho, "hay muchas de las convocatorias a subvenciones que ya han sido convocadas, antes incluso que en otras ocasiones, para evitar que pase tanto tiempo y que tanto las concurrencias, como las alegaciones, los pagos e, incluso, las devoluciones de la ayuda en caso de que sea necesario, se realicen todas dentro del ejercicio económico".

El regidor recuerda que "a la hora de concurrir a una subvención, hay una bases y unos plazos que se enmarcan dentro de una legalidad". "Nosotros nos limitamos única y exclusivamente a que la ley se cumpla". Para que una ayuda sea concedida, tiene que pasar por manos de la interventora municipal. "Desde hace aproximadamente dos años, se están fiscalizando con más detenimiento todas las ayudas, al igual que el resto de expedientes de la administración, ya que suponen una inversión con dinero público". En este sentido, "ni el alcalde ni el concejal de turno tienen voz y voto".

García reconoció, además, que "el Ayuntamiento da millones de euros en ayudas, porque no solo están las asociaciones culturales o de vecinos. Dentro de estas cuestiones, también reciben su parte entidades como la Fundación Municipal de Cultura o el Patronato Deportivo". Por tanto, "si el informe de la interventora es desfavorable es porque hay algún punto en la solicitud que no se cumple y, si nosotros nos lo saltáramos, estaríamos incurriendo en una ilegalidad", explica Ángel García.

Por otro lado, "la mayoría de motivos por los que se pide el reintegro del importe, es porque hay gastos que no están justificados", confirma Pergentino Martínez. En ningún caso, "los gastos pueden superar los ingresos, ni se puede presentar un justificante que no esté relacionado con la ayuda a la que se concurre". El alcalde quiso recordar, además, que "en las subvenciones no se pueden incluir bienes inventariables, por lo que, por ejemplo, la compra de un instrumento musical o un traje, no puede incluirse dentro de los gastos de las entidades". No solo eso, sino que "todas las facturas presentadas tienen que ser sobre conceptos que se hayan pagado a través de transferencias bancarias".

García asegura, además, que hace poco se celebró una comisión acerca de este tema y nadie votó en contra. "Ni siquiera Podemos", apunta. Desde la formación morada se indicó además que "un supuesto error en el sistema informático era lo que causaba que las notificaciones sobre los importes a devolver, no llegaran a su destino, a pesar de que en el registro del Ayuntamiento aparecían como recibidos". En este sentido, el primer edil se pregunta "¿cómo es posible que haya fallos para unos sí y otros no?", asegurando que "las notificaciones se envían a través del certificado digital de la entidad correspondiente".

Desde el Ayuntamiento indican que "nosotros nos ponemos a su disposición para ayudarles en todo lo que nos sea posible y reconocemos que, por nuestra parte, también puede haber ocasiones en los que hayamos podido cometer un error, en cuyo caso, como siempre, intentaremos solucionarlo en la mayor brevedad posible". Sin embargo, "el que concurre a una ayuda tiene unas obligaciones y nuestra obligación como administración es cumplir la ley", concluye Ángel García.