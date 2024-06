Denunciado por apuñalar en el vientre a un portero de un club de alterne en Siero

Un portero de un club de alterne denunció este lunes a uno de los dueños del local por apuñalarle en el vientre durante un extraño incidente ocurrido en el aparcamiento del establecimiento, situado en el polígono de Granda, en Siero. Según la denuncia ante la Guardia Civil de Noreña presentada por la víctima junto a su abogado, Carlos Hernández Fierro, el portero se encontraba sobre las dos de la madrugada del 26 de mayo controlando los accesos del club y uno de los dueños del local –de nacionalidad cubana– salió del interior del mismo y se despidió de él para montarse en su coche, un Maserati de color negro. Cuando se marchaba, el hombre bajó la ventanilla y le dijo al portero que los coches estaban mal estacionados. El trabajador le respondió que estaban aparcados como siempre, y que podía salir del parking haciendo dos maniobras. Como contestación, el conductor del Maserati detuvo el vehículo, quitando el contacto del mismo para a continuación bajar y darle un empujón en el pecho al portero.

Éste le preguntó qué estaba haciendo y por qué le empujaba, a lo que el conductor respondió regresando al vehículo y cogiendo una navaja de grandes dimensiones, que abrió ante el portero con un chasquido. El hombre fue hacia el portero, haciendo ademán de clavarle la navaja en el estomago, aunque la víctima consiguió esquivar una primera acometida. El agresor dijo en ese momento: "Te voy a matar" y a continuación le asestó una puñalada certera en el costado izquierdo que penetró varios centímetros, traspasando el chaleco y la camiseta que llevaba en ese momento. El portero se echó la mano al costado y comprobó que sangraba abundantemente.

Se levantó la ropa y vio que tenía un corte de considerables dimensiones, que sangraba y le colgaba un trozo de tejido muscular interno. Pidió al agresor que llamase al 112, pero éste le dijo que no llamase a nadie porque no podía "haber un espectáculo allí".

El herido fue corriendo a la recepción del club y pidió a otro empleado que llamase a Urgencias de manera inmediata, aunque no lo hizo. Fue el autor de la puñalada quien le llevó al HUCA y le dejó a la puerta de Urgencias, marchándose a continuación, no sin decirle antes que "no era nada" y que tenían que arreglarlo entre ellos, que le daría dinero.

El apuñalado estuvo en el hospital hasta este miércoles. El navajazo le afectó al yeyuno. El sábado tuvo que volver de nuevo al HUCA, aunque salió este domingo, y el lunes acudió a presentar la denuncia. Según dijo a los agentes, otro de los dueños del club le había estado llamando de forma continua para que no presentase denuncia.