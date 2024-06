La Banda de Música de la Pola busca mecenas ante el retraso de la subvención municipal

El retraso en el cobro de la subvención de 35.000 euros que está pendiente de recibir del Ayuntamiento ha llevado a los responsables de la Banda de Música de Pola de Siero a poner en marcha una campaña de captación de socios y mecenas para mantener su actividad, incluida la del bandín infantil, sin tener que depender de una aportación municipal que este año, a mitad de ejercicio, aún no ha llegado a las arcas del colectivo. La banda de la Asociación Sierense de Amigos de la Música cuenta en la actualidad con unos 350 socios y su presupuesto ronda los 71.000 euros. "El objetivo último es financiarnos por nosotros mismos y no depender tanto de una ayuda del Ayuntamiento que no nos ha llegado todavía, pese a que estamos en junio", subraya el presidente de la entidad Carlos González Presa.

Con el objetivo de "mantener la actividad de formación y divulgación de la cultura musical en el concejo", la campaña popular de captación de fondos de la banda se pone en marcha bajo el lema "Por un euro al mes..." y cuenta con tres categorías de colaboración. La de socio es para aquellas personas que donen a partir de doce euros al año. Quienes contribuyan con una aportación de entre 50 y 499 euros anuales serán considerados "amigos" y aquellos que superen los 500 euros al año tendrán la condición de "mecenas" tanto de la banda como del bandín infantil.

"Las personas, instituciones, entidades y empresas interesadas en apoyar la cultura musical de la única banda y bandín de música del concejo pueden escribir un mensaje al correo electrónico banda_asam@hotmail.com o un wasap al 628 863 168. Además, también tienen la opción de dirigirse a la Escuela de Música de Pola de Siero todos los viernes en horario de 18.00 y 20.00 horas", indican desde la asociación.

La complicada situación económica de la banda polesa salió a la luz el pasado febrero, cuando el portavoz del PP, Juan Luis Berros, se refirió en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA a una posible disolución que el alcalde, el socialista Ángel García, dio entonces por descartada. El regidor garantizó el apoyo "incondicional" del Ayuntamiento a la continuidad del emblemático colectivo musical. "Es muy importante mantener en el municipio entidades de este tipo", afirmó García, quien reconoció "retrasos" en el cobro de la subvención que la Banda de Música recibe por convenio del Consistorio, pero achacables "única y exclusivamente" a "una cuestión técnica en cuanto a los trámites administrativos". "Hay un problema de justificación que no termina de dar de paso Intervención Municipal", resumió "Cepi" hace cuatro meses, sin que hasta el momento se haya logrado desbloquear la situación.

La banda y el bandín actúan esta tarde en el centro cultural de La Fresneda

Las dos formaciones de la Asociación Sierense Amigos de la Música -la banda y el bandín- ofrecen esta tarde, a partir de las ocho, un concierto en el Centro Cultural de La Fresneda. La entrada es libre, condicionada al aforo. Los cuarenta músicos de la banda interpretarán una selección de obras italianas populares y clásicas, bandas sonoras o zarzuela, entre otras piezas, bajo la dirección de Emilio Huerta. Por su parte, el bandín, dirigido por Silvia Ovies, ofrecerá tres piezas entre las que se incluye un solo de percusión, ejecutado con ollas y sartenes de lo más sorprendente. Además, las dos formaciones de la Asociación Sierense de Amigos de la Música protagonizará un recital el próximo viernes, día 14, a partir de las 8 de la tarde, con motivo de las fiestas de la calle San Antonio de la Pola.