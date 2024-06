Siero convoca 100.000 euros de ayudas para alumbrado navideño, el doble que el año pasado

Con el verano a la vuelta de la esquina, el Ayuntamiento de Siero ya se ha puesto manos a la obra para que todas las localidades que lo deseen puedan tener iluminación navideña en tiempo y forma. Faltan más de seis meses, pero el Consistorio quiere evitar a toda costa que se repita la situación del año pasado, con la Asociación de Comercio Local de la Pola renunciando a la gestión del alumbrado por el volumen de trabajo que suponía, tal y como alegaban, y por una subvención municipal "insuficiente".

La ausencia de luces navideñas abrió un agrio debate y llovieron las críticas, con una convocatoria de subvención al efecto lanzada en noviembre y una posterior complementaria en pleno diciembre.

Con estos antecedentes el gobierno local ha querido por un lado dar más tiempo a que se gestione el alumbrado, y por otro dotar de más dinero a estas ayudas, con las que el Ayuntamiento financia el 50 por ciento del gasto, además de asumir el gasto energético. Eso sí, no se mueve ni un centímetro de su postura de no asumir el gasto como le pedían el año pasado comerciantes y oposición. "Es la propia sociedad y las entidades que la forman la que debe movilizarse y tomar la iniciativa, el Ayuntamiento no puede hacerlo todo", alertaba ayer.

La cantidad que se destinará a la subvención de las luces de Navidad es de 100.000 euros, el doble que el año pasado y "la más alta en la historia de Siero". Y por otra parte, este año se amplía también el ámbito de los posibles beneficiarios, incluyendo, además de a las asociaciones de comerciantes, vecinos, festejos y culturales, al empresariado del sector comercial o de hostelería que cuenten con un establecimiento abierto en el concejo.

De este modo se facilitará que "si un grupo de negocios se quiere poner de acuerdo para decorar su calle, puedan hacerlo", sin la obligación de que sea una asociación de comerciantes la que gestione esta ayuda.

En esta nueva tanda de ayudas, cuyas bases fueron aprobadas la semana pasada en la Junta de Gobierno Local, las subvenciones se dividen en tres líneas de actuación. La primera está destinada a las asociaciones de comerciantes, vecinos, festejos y culturales y a las empresas del sector comercial y hostelero, cuyo domicilio social se ubique en una localidad de más de 10.000 habitantes, mientras que la segunda está destinada a las asociaciones cuyo domicilio social esté en una localidad de más de 3.500 habitantes y menos de 10.000. Por último, la tercera línea tiene por objeto las asociaciones con domicilio social en una localidad de menos de 3.500 habitantes.

Se estima que el plazo para la presentación de solicitudes se abra a principios del mes de julio y permanecerá abierto durante 10 días naturales, de manera que los interesados dispongan de varios meses por delante para organizarse y contratar las decoraciones con margen de sobra.

Se trata de una fórmula novedosa, que permitirá a comerciantes y hosteleros acceder por su cuenta las subvenciones, y el Ayuntamiento ha llegado a esta solución "después de darle muchas vueltas y para permitir que se pueda alumbrar por calles, no tiene por qué ser en toda la localidad", explican el alcalde, Ángel García, y la edil de Comercio, Patricia Antuña.

"Con este sistema de subvenciones lo que buscamos es que las asociaciones, los hosteleros y comerciantes se impliquen en el alumbrado de cada localidad; el Ayuntamiento no está para eso", recalca el regidor. Porque "aunque el gobierno local podría gastar un millón de euros y decorar todas las localidades, creemos que nuestra función es otra, y que hay que actuar de forma razonable" defiende el primer edil.

"Habría que detraer el dinero de otras necesidades, y a través del presupuesto ya tenemos definidas cuáles son las prioridades del concejo", apostilla, antes de recordar que "no se trata de una competición para ver quién ilumina más, sino que se trata de ser el mejor territorio en conjunto".