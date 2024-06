Grandes bandas sonoras del cine o la "Vuelta al mundo" con la OCAS, en los "Tardeos en el Paraguas", cita musical del mes de julio en la Pola

Poner en valor un espacio arquitectónico tan singular como "El Paraguas" de la calle Ildefonso Sánchez del Río, junto a la estación de autobuses de la Pola y que los ciudadanos lo puedan disfrutar a través también de la música. Este es el objetivo del proyecto "Tardeos en el Paraguas", promovido por la Fundación Municipal de Cultura de Siero, en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Se ofrecerán en este punto un total de cuatro conciertos, en verano, previamente al Carmín, de martes a viernes, los días 2, 3, 4 y 5 de julio, de 20.00 a 21.05 horas. Las actuaciones contarán con un total de 125 asientos.

Además, será la primera vez que los alumnos de la Escuela de Música de Siero participarán en un evento de estas características, con el objetivo de favorecer "su crecimiento musical y personal, así como mostrar el potencial de la escuela".

El que sigue es el detalle del programa de esta nueva propuesta cultural de Siero, por días.

Martes, 2 de julio

"Grandes temas de bandas sonoras del cine". Concierto de Soledad Barredo (voz), Sigfrido Cecchini (piano y Gabriel Ordáz (violín) con repertorio de grandes temas de películas como My heart will go on (Titanic), Unchained Melody (Ghost), Llorona (Coco) o La misión, entre otras.

Miércoles, 3 de julio

"Vintage Sexta Avenida". Selección de grandes éxitos para cantar y bailar interpretados, por la orquesta Sexta Avenida. Entre otros temas se interpretará Black is Black, de Los Bravos, Santa Lucía, de Miguel Ríos o Viaje con nosotros, de la Orquesta Mondragón.

Jueves, 4 de julio

"Música por peques". Recital de música clásica interpretada por dos alumnos de violín de la Escuela de Música de Siero: Miguel Álvarez Vigón y Sara Atienza Parajón, que han preparado este concierto junto con su profesor Tigran Danielyan, acompañados al piano por María Cueva Méndez. En el repertorio habrá piezas de A. Vivaldi, Händel, Sarasate, Kreisler y J.S. Bach.

Viernes, 5 de julio

"Una vuelta por el mundo". La Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) "nos hará recorrer varios países y viajar a nuestra memoria con temas que todos conocemos y nos hacen tatarear", entre ellos, Viva la vida, de Coldplay, La Bilirrubina y Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, o Yesterday de los Beatles, así como otros temas.