Enrique Meoro anuncia que dejará la presidencia de Amigos del Roble tras 17 años en el cargo

"En cuanto acaben todas las festividades convocaré una junta para presentar mi dimisión". Son palabras de Enrique Meoro, presidente de la asociación Amigos del Roble, que tras 17 años en el cargo ha tomado la decisión de dejar el puesto. Las razones no van más allá de los motivos personales. "Son muchos años al frente de la asociación, tengo nietos y ha llegado el momento de disfrutar de mi familia", dice.

Por el momento, no hay en mente ninguna candidatura que pueda ocupar el puesto y el futuro del colectivo, según Meoro, es incierto. "No hay mucha gente que quiera mojarse y a la gente joven le gusta la fiesta, pero más cuando la organizan otros", subraya. En caso de no encontrar un relevo que ocupe la junta directiva, "la asociación se vería abocada a su desaparición", apunta el actual presidente.

Actualmente, el colectivo se encuentra inmerso en la preparación de las celebraciones de San Pedro. La pasada noche de San Juan, los solteros de Pola de Siero cumplieron la tradición plantando un álamo en la Plaza de Les Campes. Este viernes, los casados deberían responder a la "provocación" con la plantación de un roble. Sin embargo, no lo harán. Al menos no como viene sucediendo en los últimos años. Hasta ahora, un grupo de entre 15 y 20 hombres, portaban un gran árbol y lo emplazaban junto al de los solteros, cumpliendo así con una tradición que se remonta varias décadas atrás y solo interrumpida en la época de pandemia.

Meoro explica que "este año plantaremos un roble vivo, de un metro de altura, en un tiesto, en señal de protesta por las trabas burocráticas con las que nos encontramos a la hora de solicitar subvenciones municipales". Lo hacen, no solo por ellos, sino "por todas las asociaciones, ya que si no todas, en la gran mayoría nos encontramos en la misma situación". En este sentido, Meoro señala que "si lo hacemos, es simplemente como un acto simbólico para que la tradición no se pierda".

Previamente a la plantación, a partir de las 18.00 horas, en la sede de la asociación, se procederá al reparto del bollo y la botella de sidra para socios y colaboradores. Allí mismo, alrededor de las 21.00 horas, tendrá lugar una espicha para los miembros de la asociación que, poco antes de las doce de la noche, procesionarán con el roble hasta la plaza de Les Campes, para realizar "la plantá". Aunque sí que habrá canciones, las conocidas como San Pedradas, "uno de los puntos más de nuestra protesta será el no dar el espectáculo y entretenimiento a la gente que acude a vernos, como en ocasiones anteriores", apunta Enrique Meoro.