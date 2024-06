Un año de cárcel para un joven por violar a una menor de 17 ebria en casa de un amigo en Siero

Un joven de 19 años procesado por agredir sexualmente en Siero a una menor en estado de embriaguez reconoció este jueves ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el delito que le atribuían la Fiscalía y la acusación particular y aceptó una condena de un año de prisión, alejamiento y libertad vigilada. Ambos se encontraban en la casa de un amigo, de 16 años, e iban a pasar todos allí la noche, aprovechando que su familia estaba fuera. En el momento de los hechos, el procesado tenía 19 años y la menor, 17.

En la noche del 1 al 2 de agosto de 2020, el procesado (2001) se trasladó con dos amigas de 17 años hasta la casa de otro amigo, de 16 años, en Siero, para divertirse y pasar la noche allí, aprovechando que estarían solos. Una vez en la vivienda, todos consumieron bebidas alcohólicas, lo que afectó intensamente a una de las jóvenes. No consta la repercusión que tuvo el consumo en las facultades del procesado.

En un momento determinado, el procesado la cogió de la mano y la acercó a su pene hasta tocarlo, teniendo que forcejear la chica para que la soltara, hecho del que no se apercibieron (o que no recuerdan) sus amigos, que se encontraban en el mismo salón que ellos, en otro sofá. Poco más tarde, estos dos últimos salieron de la habitación porque la otra chica estaba indispuesta, quedando solos los otros dos jóvenes. En ese instante, el procesado cogió a la menor, quien solo llevaba puesta una camiseta larga y la ropa interior, y la colocó a horcajadas encima de él, y le hizo frotamientos. No consta suficientemente aclarado lo que sucedió después. A continuación, La menor salió del salón y subió a una de las habitaciones de la planta superior, donde pasó el resto de la noche.

El procesado, con carácter previo al juicio, consignó la cantidad de 10.000 euros para hacer frente a las responsabilidades civiles derivadas de esta causa.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual y concurre la atenuante de reparación del daño. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de un año; prohibición de aproximarse y de comunicar con la joven durante 6 años, que le impedirá acercarse a menos de 300 metros a la víctima, su domicilio, su lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente, aunque no esté en ellos, así como establecer contacto escrito, verbal o visual con ella por cualquier medio; y la medida de seguridad de libertad vigilada durante 4 años, que se ejecutará después de la pena de prisión y se concretará en el momento procedente.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la menor en 10.000 euros, más los intereses legales correspondientes.