La Pola homenajea a la Policía Nacional, un "honor" que celebra su cercanía y servicio a los ciudadanos

Más de 40 años estuvo Gumersindo Fernández Fonseca (Pola de Siero, 1963) ayudando a su madre, Elena Fonseca, fallecida el pasado mes de enero, en el mítico bar El Pumarín, ubicado en la plaza de Les Campes de Pola de Siero. Un negocio familiar del que quedó al frente tras el fallecimiento de su progenitora y un local que ahora echa el cierre después de más de 145 años de historia. Es por eso que el reconocimiento de "Chigreru del Año" que ayer le entregó la Asociación Amigos del Roble, es más emotivo aún si cabe en esta ocasión. "Este galardón también es un poco para mi madre", dijo.

El acto tuvo lugar en el Teatro Auditorio de Pola de Siero en una gala en la que el protagonismo estuvo repartido, pues se homenajeó con mucho cariño como "Personaxe del Añu" al inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Siero, Manuel Alberto Aragón. Este destacó sentirse "muy contento de compartirlo además con Gumersindo, persona a la que conozco y de la que soy cliente".

La distinción se produce en el año del bicentenario de la fundación del Cuerpo Nacional de Policía, que ha llevado al concejo de Siero numerosas iniciativas que la entidad ha querido valorar. "Refleja que el trabajo que estamos haciendo durante este aniversario, que contribuye a que se realicen diferentes actividades en los diferentes puntos poblacionales del municipio, está gustando a la gente". Algo que demuestra que "la ciudadanía está con su Policía Nacional y nosotros encantados de servirles".

Entre las actividades programadas destacan el izado solemne de bandera en Lugones, dos carreras ciclistas, un ciclo de cine policiaco o un concurso de gaitas. Para después del verano están previstos también un torneo de fútbol cuadrangular, una marcha a pie, un concurso de dibujo dirigido a alumnos de Primaria y otro de relatos para chicos de Secundaria, todo ello auspiciado por la Policía Nacional.

Aragón agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Siero, del Patronato Deportivo Municipal y "del pequeño comercio local y empresas asentadas en el concejo que se han volcado en ayudarnos con todas estas iniciativas". Incidió asimismo en que "no solo es un reconocimiento personal, sino que es un galardón a nivel local, que valora a una institución nacional". A pesar de que la noticia llegó como "una sorpresa, muy agradable, y de manera totalmente inesperada", el comisario reconoce que es "un honor, un orgullo y un placer".

Momento especialmente emotivo fue aquel en el que el comisario quiso agradecer a sus hijos "ser mi fuente de motivación, ilusión y lucha para poder conseguir la energía y fuerzas necesarias para soportar las largas jornadas de trabajo que supone la organización de todas las actividades relativas al bicentenario del cuerpo".

De igual manera, se dirigió especialmente a su mujer, Mari Cruz García, por ser "la persona que soporta mis desvelos, me apoya, me anima y está a mi lado en los momentos difíciles y complicados". Llegados a este punto, Aragón no pudo evitar emocionarse, arrancando los aplausos de los asistentes, entre los que se encontraban amigos, familiares y compañeros de ambos homenajeados.

La gala comenzó con la lectura del acta del jurado, donde se reflejaban los motivos por los que se decidieron los reconocimientos. En el caso del "Chigreru del Año" a Gumersindo Fernández Fonseca se trató, entre otras cosas, de poner en valor su "altruista disponibilidad y desinteresada colaboración con colectivos y asociaciones", así como su "carácter afable y sonrisa permanente que hacen de él un personaje singular".

"Buenas costumbres"

El hostelero poleso, más conocido como "Gumer", manifestó que "trabajar en la hostelería exige mucho sacrificio y ni mi mujer ni yo hubiéramos podido seguir adelante con el negocio familiar de no haber sido por nuestros amigos y todo el equipo que tenemos detrás, al que estaremos eternamente agradecidos".

Asimismo, quiso destacar el trabajo de las asociaciones como la que le concedió el galardón. "Sin ella y otras como la Asociación de Folclore Amigos de la Tradición (Afatra), que se preocupan altruistamente por mantener viva las buenas costumbres de antaño, no podríamos hacer actos como estos y deberían contar con el apoyo de toda la ciudadanía para que puedan continuar con su labor", apuntó.

Cada uno de los homenajeados recibió una placa conmemorativa, un diploma acreditativo, una boina con el emblema de la asociación y un roble vivo "para que planten en algún lugar donde puedan verlo crecer", apuntó el presidente de Amigos del Roble, Enrique Meoro. Las esposas de los premiados recibieron también un ramo de flores.

Al acto acudieron la concejala de Cultura, Aurora Cienfuegos, el edil de Deportes, Jesús Abad, y la concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano. Cienfuegos fue la encargada de cerrar la gala, disculpándose en nombre del alcalde de Siero, Ángel García, que no pudo asistir por "motivos personales".