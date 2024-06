El Alcalde de Siero retendrá las competencias relevantes de Hacienda tras remodelar el gobierno

El gobierno local de Siero hizo ayer efectivo el primer cambio de miembros de la Corporación del mandato en el Pleno ordinario del mes, con la toma de posesión de Sonia Lago y Raimundo Díaz de sus actas de concejales socialistas para sustituir a Susana Madera y Alberto Pajares, quienes presentaron su renuncia hace unas semanas. En el caso de Sonia Lago, se hará cargo de algunas competencias de Urbanismo compartidas con Javier Rodríguez Morán, que además de teniente de alcalde ha pasado a asumir tareas en este área. Y en el caso de Raimundo Díaz, aún está por ver qué cuestiones de Hacienda le serán encomendadas, con la previsión de que el alcalde, Ángel García, se reserve para sí mismo las de más calado.

"Aún tenemos que organizar las competencias, más que nada por falta de tiempo, pero me guardaré las que requieran de más experiencia", apuntó el Alcalde. Desde la marcha de la anterior titular de Hacienda, ha sido él mismo el que ha asumido todo el área, y se espera que los asuntos de más incumbencia sigan dependiendo directamente de su firma.

De este modo se culmina la que es la primera remodelación del ejecutivo sierense, tras la marcha de dos de sus concejales con más responsabilidad por presuntas desavenencias con el regidor. En el caso de Susana Madera, ahora es la jefa de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno del Principado, Gimena Llamedo, mientras que Alberto Pajares tenía un empleo anterior en el sector de la banca.

Con ello se ha puesto en marcha la maquinaria del relevo, lo que ha supuesto que sea el regidor el que asuma las cuestiones de más peso. No en vano, el cambio de concejales se produce en dos las áreas más relevantes del organigrama. De este modo, Urbanismo dependerá también en parte de Ángel García, como recordó ayer.

El Alcalde firmará los asuntos relacionados con el otorgamiento de licencias urbanísticas, de obras y de actividades sometidas a algún tipo de control medioambiental, así como de licencias o autorizaciones, si fueran necesarias, para el ejercicio de actividades inocuas. García también llevará las políticas de desarrollo económico, promoción empresarial en el concejo, empresa y emprendimiento, promoción de suelo industrial, polígonos industriales y parques tecnológicos, y gestión de fondos europeos.

Sonia Lago por su parte asumirá las áreas de limpieza viaria, recogida de basura, reciclaje, mantenimiento y conservación de vías urbanas y desarrollo de actuaciones de sensibilidad ambiental. El resto del área de Urbanismo que no depende ni del alcalde ni de Lago pasa a manos de Javier Rodríguez Morán.

Los nuevos concejales manifestaron su "ilusión" por aprender y hacerlo "lo mejor posible" en las respectivas áreas que les han sido encomendadas. Ambos han formado parte del movimiento vecinal durante muchos años, y también han estado presentes en los consejos municipales de Deportes y Cultura, por lo que el funcionamiento del Ayuntamiento no les es ajeno.

En el caso de Raimundo Díaz, además, ya fue edil en el pasado mandato, y también por renuncia de otra concejala: ocupó el puesto de Aida Nuño cuando esta fue nombrada directora general de Deportes. "El equipo que hay funciona, y todo saldrá adelante", señala ron las nuevas incorporaciones.

A colación de la remodelación del gobierno local se produjo un pequeño rifirrafe en el Pleno al hablar de las retribuciones de los ediles entrantes. La liberación de 50.000 euros que tenía Alberto Pajares se ha suprimido, ya que Raimundo Díaz está jubilado, y Sonia Lago tendrá una remuneración de 30.000 euros al año. Para Podemos se trata de sueldos "desproporcionados" en el equipo de gobierno, indicó Silvia Tárano, quien se refirió en su intervención, por comparación, a la situación de asociaciones y entidades que aún no han recibido las subvenciones municipales o se han visto obligadas a devolverlas. Juan Luis Berros, portavoz municipal del PP, criticó por su parte las "subidas de sueldo sin asumir nuevas competencias".

Y el alcalde, Ángel García, recordó a ambos que "las retribuciones no son a las personas, sino a las áreas, a las responsabilidades y competencias delegadas a cada una de ellas".

La oposición critica la "privatización" del Patronato Deportivo Municipal

El Ayuntamiento tiene desde hace años la intención de ampliar las sendas fluviales del concejo, creando un paseo entre Lieres y Lugones que discurra a la par del Nora, aprovechando la parte que ya existe en la zona de la Pola. Y también aspira a ampliar el Parque de La Cebera, en Lugones, con la ampliación de la senda en este punto para recorrer todo el parque junto al río. Para ello ayer se llevó a Pleno un plan municipal de ejecución de puentes y sendas sobre los ríos Nora y Noreña, que a ojos de la oposición del PP supone "una ilegalidad". "Es un pan ilegal que no se corresponde con una competencia municipal", afirmó Juan Luis Berros, quien apuntó que "hay que contar con otras Administraciones y entidades competentes para ello". Dijo además que el Ayuntamiento "no tiene capacidad para hacer una senda de más de 17 kilómetros de longitud". "Se trata de una medida electoralista, no es más que vender un proyecto personal faraónico al que presentaremos alegaciones y contra el que dedicaremos recursos importantes para demostrar su ilegalidad", avanzó el portavoz del PP. El Alcalde, que evitó dar respuesta a Berros en el Pleno, explicó al finalizar la sesión que se trata de "un plan director de obras necesario por si el día de mañana queremos hacer una senda o un puente y requiere de una expropiación; es una herramienta para declarar la obra de interés público, una cuestión meramente de trámite y de legalidad", afirmó. Y en este sentido, sostuvo que "se trata de una competencia municipal; otra cosa es que consigamos fondos de otras Administraciones para ejecutar el plan".

Aprobar un plan de puentes y sendas supone "una ilegalidad", dice el PP

La sesión plenaria de ayer dio luz verde a una modificación de la plantilla del Patronato Deportivo Municipal que se topó con el rechazo frontal de la oposición de PP y Podemos. Ambos denuncian el "proceso de privatización" que aseguran está en marcha en la entidad, ya que como afeó el portavoz de los populares, Juan Luis Berros, "supondrá que el coste de practicar deporte en Siero sea mucho más alto a partir de ahora". "Los puestos de trabajo del personal del Patronato están en entredicho para el futuro por la voluntad autócrata del alcalde", espetó Berros, quien anunció que su grupo iniciará una campaña de información a los usuarios "para que se conozcan las intenciones del gobierno". "Estamos ante un apretón más al cuello del deporte, con la entrada de empresas privadas que competirán por una rentabilidad a costa de los 9.000 abonados del Patronato", razona, cuando "la deuda no llega a los tres millones de euros y el Ayuntamiento tiene 20 millones depositados a plazo fijo en bancos". Podemos se sumó a la petición de que "se frenen las continuas privatizaciones" tras la eliminación de 6 plazas y la externalización total del servicio de las piscinas exteriores para 2025. "Este procedimiento supone un aumento del coste y un empeoramiento de las condiciones laborales, como ya se ha demostrado", apuntó Silvia Tárano. El alcalde, Ángel García, quiso dejar claro que "nosotros no despedimos a nadie, el objetivo es gestionar lo mejor posible, dando el mejor servicio público al menor coste ", y para ello "cuando se jubila un persona y se genera una vacante, externalizamos".