"Tan dándonos pol Cotsco", la polémica por las subvenciones de Siero calienta les sampedraes de los casados

"Plantaremos un roblín pequeño en una maceta, para no romper del todo con la tradición, pero no será como siempre porque queremos sumarnos de este modo a las quejas del resto de asociaciones del concejo que o no han recibido las subvenciones municipales este año o que han tenido que devolverlas". El anuncio lo hacía hace unos días el presidente de Amigos del Roble, Enrique Meoro, y se cumplía esta medianoche, a las doce, cuando el tiesto y el roblín se ponían en Les Campes.

Y algo más, porque el arbolín sirvió de apoyo a un panel en la que podía leerse una de las típicas sampedraes que se cantan o recitan en estas fechas. El texto, como siempre con gracia, referencias a la actualidad e incluso esta vez con menciones al gigante de los híper Cotsco que se quiere instalar en Siero.

"Esti añu nun plantamos/ nun por ganes y emoción/ tan dándonos pol "Cotsco"/ por culpa la sovención", comienzan los versos pícaros de esta composición.

El texto de una de las sampedraes, la referida este año a la polémica por las subvenciones. / L. R.

El tiempo desapacible no desanimó a los polesos amantes de sus tradiciones, que volvieron a ser un nutrido grupo. El pasado 23 de junio los solteros cumplieron con la tradición de cortar, trasladar hasta Les Campes y levantar en la plaza un álamo. Esta noche los casados tendrían que haber hecho lo mismo con un roble, pero por esta vez solo llevaron el tiesto con el pequeño ejemplar y las sampedraes dedicadas a la situación con las subvenciones.