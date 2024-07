La Pola pedalea por la Policía Nacional: quince escuelas ciclistas participan en la carrera por el bicentenario del cuerpo

Cerca de 200 niños, de entre 8 y 14 años, de una quincena de escuelas de ciclismo de todo el Principado de Asturias, participaron este domingo en Pola de Siero en la carrera ciclista por el bicentenario de la Policía Nacional. La competición, con punto de salida desde la plaza de abastos de la localidad, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Siero, el Patronato Deportivo Municipal y la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias.

Uno de los participantes en la prueba fue Daniel Puente, que pertenece a la Escuela de Ciclismo Ciudad de Oviedo. El menor, de ocho años de edad, "lleva desde los seis compitiendo" explica su padre, Alejandro Puente. Destacable fue el madrugón que se pegó Mario Iglesias que, con solo nueve años llegó desde Cangas del Narcea. "No me importa, porque me gusta mucho andar en bicicleta y estoy muy contento de poder participar", señaló el pequeño.

Desde el Consistorio señalaron que "para nosotros es muy importante apoyar este tipo de iniciativas en las que se aúna el deporte con la infancia y la juventud, porque sientan las bases de los deportistas del futuro".

Por la izquierda, Óscar Rubido, Martín Batista y Bruno Agustiño. | L.R. / Lucía Rodríguez

El punto de partida se situó en la calle Ildefonso Sánchez del Río, de donde salieron los más pequeños a las 10.30 horas. Desde allí circularon por el Paraguas y por las calles Ramón y Cajal, Celleruelo y Pedro Vigil. "Hay ocho categorías en función del grupo de edad, que irán saliendo escalonadamente", explicó Manuel Alberto Aragón, inspector jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Pola de Siero. El comisario quiso destacar "la colaboración que hemos tenido por parte del pequeño comercio local. Sin ellos, esta carrera no habría sido posible".

Dada la gran afluencia de pequeños ciclistas que acudieron tanto a esta prueba como a la celebrada en Lugones el pasado 27 de mayo, Aragón lo deja claro: "Nos estamos planteando mantenerla en el tiempo, porque es una manera de acercarnos a la ciudadanía". Además, "aunque es duro organizarla, es muy satisfactorio y estamos aprendiendo mucho", concluyó.