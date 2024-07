Siero revisará "con calma" la situación del Plan General: "No hay ninguna urgencia"

Era una "prioridad absoluta" para la exconcejala de Urbanismo, Susana Madera, que dimitió el pasado mayo, pero en el primer año de mandato poco se había sabido de su evolución. La aprobación inicial de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Siero ha quedado en vía muerta tras la salida del gobierno local de Madera, una de las principales defensoras de la redacción de este documento, previsto para ordenar el futuro crecimiento del concejo. Ahora, con el cambio de concejalía, "habrá que abordar en qué situación quedó, y qué medidas se pueden adoptar al respecto", señala el alcalde, Ángel García.

La tramitación llegó hasta la revisión del documento que entregó en su día el equipo redactor, un paso que "quedó pendiente, era del área competencial de Susana Madera y el jefe de servicio también se ha jubilado recientemente", señala García. Así que "habrá que dar tiempo a Javier Morán, el nuevo concejal, a que lo mire, y poder valorar qué se puede hacer: si continuar, dejarlo, modificar la modificación, revisar la revisión o qué podemos hacer", resume el alcalde.

Lo que tiene claro García es que "por el momento no urge en absoluto, es un documento demasiado importante como para abordarlo ahora con prisa porque requiere de mucha calma". Una situación de espera que se fundamenta en que "ahora mismo no detecto ningún problema en concreto con ese tema, no es está paralizando ni impidiendo el crecimiento, ni hay una demanda concreta que justifique prisas en este momento", recalca el alcalde.

La previsión de la anterior edil de Urbanismo era la de que el Ayuntamiento de Siero pudiera aprobar de forma inicial el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a finales del año pasado, tras recibir a finales de verano el documento de manos del equipo redactor. Impulsar el nuevo planeamiento era entonces la "prioridad absoluta" de Madera en este mandato, pero con su salida del ejecutivo local todo se ha quedado en espera.

"Mi idea es tenerlo para finales de año aprobado y si no se pudiese hacer, será para principios del que viene como muchísimo, aunque es cierto que la aprobación inicial requiere una serie de plazos para la exposición pública, alegaciones y la negociación, así como la presentación de la información al resto de grupos políticos para que entre todos sumemos y sea lo mejor posible, que es de lo que se trata. Mi prioridad absoluta en este mandato es sacar adelante el PGOU porque entiendo que es básico”, apuntaba Susana Madera en declaraciones a LA NUEVA ESPAÑA hace casi un año.

El texto inicial tendría que haber pasado por el Pleno sierense a finales de 2023 -cuando la edil aún estaba al frente del departamento– tras varios años de preparación, desde 2015, cuando el PSOE alcanzó el gobierno municipal. Con la aprobación del documento de prioridades en 2019 comenzó el proceso de redacción, frenado en varias ocasiones por cambios en la legislación y la pandemia.

El nuevo plan prevé la ordenación del territorio el concejo con la sostenibilidad como premisa y con La Fresneda y Lugones como núcleos que permiten un mayor desarrollo, sobre la base de que la Pola ya estará más limitada, mientras que en La Fresneda hay posibilidades de expansión en los terrenos que lindan con el vecino concejo de Llanera.

Por su parte, en Lugones las áreas que facilitan la nueva construcción son las próximas al concejo de Oviedo y la zona de El Carbayu. La norma también deberá ordenar la zona rural, para la que se prevé compactar los núcleos para evitar la dispersión y ayudar a la prestación de los servicios municipales.

Pero de momento, no está claro qué rumbo tomará el PGOU ni en qué plazo lo hará. "De momento está como está como está", apunta el alcalde, y "no tenemos ninguna urgencia", incide el regidor. En efecto, los desarrollos en suelos residenciales y áreas empresariales siguen con normalidad en el municipio, pues el actual planeamiento aún tiene mucho margen para el impulso de actuaciones.

Siero tiene el pleno desarrollo la compra venta de parcelas en el área empresarial de Bobes, donde la multinacional Amazon inaugura en septiembre su gran centro logístico del norte de España. La construcción de vivienda también sigue en auge, con La Fresneda y Lugones como motores de la ejecución de edificios y unifamiliares.