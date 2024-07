Viella pedalea en verano: así son las temporadas del club, que entrena en La Fresneda y en La Morgal

"Formando ciclistas, pero sobre todo personas". Este es el lema del Club Ciclista Viella, fundado en 2002 por Francisco Fuentes y Carlos González, presidente y director deportivo del club ciclista sierense, respectivamente. "En nuestra escuela, creemos que el ciclismo no solo es un deporte, es una forma de vida activa y divertida", indica Fuentes. Por eso, el enfoque principal de su escuela "es brindar a los niños la oportunidad de disfrutar del ciclismo como una actividad recreativa y deportiva". "Queremos que descubran la alegría de pedalear, hacer nuevos amigos y vivir una vida activa y saludable", añade.

Actualmente, el club está formado por más de una treintena de deportistas, además de las once ciclistas que conforman el equipo femenino, de entre cinco y 26 años. "Tenemos cuatro categorías, divididas en diferentes grupos de edad", explica la junta directiva. Así, "los más pequeños forman parte del grupo promesas, los principiantes son aquellos niños y niñas que ya han ganado confianza en sus habilidades ciclistas, y finalmente, estarían los alevines e infantiles".

Además, también cuentan con tres disciplinas diferentes. Fuentes indica que "está la BTT o montaña, carretera, para la velocidad en el asfalto, y ciclocross, para la intensidad en terrenos variados". Raro es el niño al que no le guste andar en bici y más el que no cuenta con una en casa. Sin embargo, a la hora de aplicar la disciplina deportiva, no todos están dispuestos a mantener un cierto nivel de exigencia.

Francisco Fuentes señala que "hay niños que comienzan como un método de entretenimiento, como cuando salen al parque a pasear, pero aquí hay que seguir una serie de pautas y se les exige disciplina, eso sí, adaptada a su edad". Lo que no impide que también se diviertan. "Hoy en día, existen muchos métodos para aprender a través del juego y la diversión", subraya.

Al contrario que otras entidades deportivas, el Club Ciclista Viella no descansa en verano. "Continuamos organizando eventos ciclistas en El Carbayu y Viella, además de la tradicional marcha ciclista a Covadonga a finales de septiembre", cuenta. Así, el parón para estos deportistas se centra en el mes de octubre, "para retomar los entrenamientos físicos en noviembre". Estos no se realizan sobre la bicicleta, sino que se han convertido en una manera ideal para que los niños socialicen, se conozcan y compartan experiencias. "Entrenamos habilidades, fuerza y destreza en el polideportivo. Es algo que a los niños les gusta y les sirve de mucho, porque al final, sobre la bicicleta, estás tú solo. Esta es una manera de que creen conciencia de equipo".

Piata y gimnasio

Los entrenamientos se desarrollan a caballo entre La Fresneda (Siero) y el velódromo de La Morgal (Llanera) y tienen una duración de hora y media. "Comenzamos con entrenamiento en pista y a continuación realizamos circuitos a base de yincanas para trabajar la resistencia, la fuerza y el control de la velocidad, sin dejar de lado el desarrollo de aspectos cognitivos", indican.

Además de la escuela, también ofrecen clases estraescolares en colegios del concejo. "Comenzamos con el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Viella (Siero), en el año 1999, que fue lo que desencadenó la fundación del club", destaca. Este curso, también comenzaron a impartir clases en La Fresneda (Siero), con un éxito abrumador. "La verdad es que no nos lo esperábamos y quedamos gratamente sorprendidos de la aceptación que tuvimos", apunta Francisco Fuentes. "En Siero hay cantera", dice.

Fuentes y González aseguran que "los niños están encantados, muy ilusionados y, los que se inician en edades tempranas, evolucionan a un ritmo espectacular". Además, otra de las ventajas es que "el tiempo que están sobre las bicis es tiempo que no invierten en pantallas, y además, es una actividad al aire libre", concluyen los directivos del club.