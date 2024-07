Los vecinos de Collao cortan la carretera en protesta por la ausencia de arcenes y aceras: "Ponen en riesgo nuestras vidas"

Los vecinos de Collao, en Siero, están hartos de ser "la parroquia olvidada" del concejo. Y por eso este miércoles se echaron a la calle para cortar la carretera a su paso por la localidad, como forma de protesta por lo que consideran "un abandono vergonzoso" por parte del Ayuntamiento.

El desencadenante de la queja es el estado de una cuneta a la altura de las conocidas como "casas de la cocinera", un terraplén con una profundidad de un metro que ya ha costado varios sustos a los vecinos. Desde "coches que se han caído al socavón y no han podido salir hasta ciclistas que han acabado tirados", relata Luis Gonzaga, uno de los afectados.

Porque, además, el autobús deja a los pasajeros en ese punto, y los usuarios poco menos que se ven obligados a bajarse de un salto para evitar el desnivel, con varias caídas ya por ese motivo de algunas vecinas.

Los residentes en la zona se confiesan "cansados" de que en cerca de 30 años no se haya llegado a una solución para tapar la cuneta y canalizarla convenientemente. "Estamos hartos de reuniones de las que nunca salimos con soluciones; el Ayuntamiento dice que es cosa de Carreteras y el Principado dice que el que tiene que solucionarlo es el Ayuntamiento. Se pasan la pelota de unos a otros y nadie hace nada, y ya van tres décadas", lamenta Gonzaga.

Además de este punto en concreto, en un tramo recto donde los vehículos alcanzan altas velocidades, los vecinos se quejan de otras carencias como la falta de saneamiento en esta zona, con "ratas que salen de la alcantarilla y malos olores en cuanto hace calor".

Y tampoco cuentan con aceras para circular de forma segura a pie, o iluminación suficiente junto a la carretera o en los numerosos cruces de incorporación desde los barrios del pueblo, por lo que reclaman que "alguien nos haga caso de una vez", porque "es una vergüenza que las Administraciones no se pongan de acuerdo, salvo para pasarnos el recibo religiosamente en concepto de impuestos", recuerda Luis Gonzaga.

El vecino señala también que la limpieza es deficiente, y que "yo mismo me tengo que poner a desbrozar la cuneta arriesgándome a que la Guardia Civil me eche una multa si me pillan junto a la carretera".

La concejala de Podemos Silvia Tárano se unió a la protesta de los residentes en Collao para denunciar que "el Ayuntamiento de Siero tiene dinero para otras cosas, como la construcción de carriles bici, y no se encuentra solución para algo tan básico".

Los vecinos de la localidad afectada mantuvieron el tráfico interrumpido durante cerca de una hora.