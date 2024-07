Fin al proceso judicial por la gasolinera sierense de Ullaga, diez años después de la primera denuncia

Diez años después, el Ayuntamiento acaba de cerrar el procedimiento legal más largo abierto en Siero de los últimos tiempos: el de la construcción de la gasolinera de Ullaga a la entrada de Pola de Siero. El caso se remonta ya a antes del 2015, con la presentación de varias demandas por la concesión de la licencia a dicha estación de servicio por parte de un particular que aseveraba que había querido desarrollar en la zona una actividad similar y le fue denegada al entenderse que los usos no se ajustarían a lo establecido para el espacio. Tres años más tarde, el Juzgado emitió una sentencia favorable al particular, donde obligaba a retirar el parking, la escollera y la cafetería contigua a la gasolinera.

A lo largo de los años se han sucedido las sentencias, las demandas y las legalizaciones en un negocio que se instaló y que requirió a posteriori la redacción de un plan especial y la demolición de la parte que entonces estaba destinada a cafetería y restaurante, para la que nunca se consiguió una regularización.

Quedaba pendiente una última reclamación porque la parte demandante consideraba que la demolición de parte de la cafetería estaba incompleta, pero, al exigirle el juez el pago de un peritaje externo, decidió desistir de un proceso que al fin se ha dado por cerrado.

Así se lo ha comunicado al Ayuntamiento el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a través de un auto con el que se concluye un trámite "complicado y desagradable, con malos momentos y muchas noches sin dormir", reconocía el alcalde, el socialista Ángel García, antes de dejar claro que "siempre creímos que el Ayuntamiento actuó correctamente, siempre en defensa de los intereses de Siero y sin que nos costara ni un euro".

La gasolinera sigue funcionando tras demoler la parte destinada a restauración, y "cerrar el pleito es una excelente noticia para el Ayuntamiento y un gran éxito para el interés municipal", afirma García, quien también quiso reconocer el trabajo de las concejalas de Urbanismo a las que les tocó lidiar con el problema: Noelia Macías y Susana Madera. También el de "los trabajadores del Ayuntamiento que se volcaron con la solución de este problema".

Y al hilo de todo ello, el regidor aprovechó para lanzar una agria crítica a la oposición, de forma especial a Podemos, como ya hiciera drante el pleno del pasado jueves. "Hay ciertos partidos que sólo han puesto trabas con la intención de desgastar al gobierno local, y PP y Podemos se confunden haciendo esta oposición contra un gobierno que defiende los intereses de Siero", arrancó el alcalde.

Ángel García se mostró especialmente crítico con Podemos y su anterior portavoz, Javier Pintado, de quien exhibió un vídeo publicado en campaña advirtiendo sobre el coste que podría tener el pleito de la gasolinera para el Consistorio. "Esta es la oposición que tenemos, no voy a perder el tiempo en exigir que pidan disculpas", espetó el Alcalde, antes de lanzar un furibundo ataque contra Podemos.

"Están más cerca del fascismo que de otra cosa, me recuerdan mucho a Meloni, a Le Pen o a Milei, con la salvedad de que este último es más simpático", arremetió. Y siguió, refiriéndose al Pleno de este jueves, en el que "jugaron el papel de la ultraderecha, son populistas y extremistas, defendiendo cualquier cosa salvo el interés del municipio". "Se creen por encima del bien y del mal, y eso es propio de la extrema derecha", remató el regidor.