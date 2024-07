La segunda fase de la rehabilitación de la iglesia de la Pola costará 280.000 euros

La parroquia de San Pedro de Pola de Siero afronta la segunda parte de la rehabilitación del templo, que tendrá un coste de 280.000 euros. El sacerdote Fermín Riaño capitanea la comisión de obras, que ya ha puesto en marcha una campaña de recogida de fondos y que quiere pisar el acelerador con motivo de la celebración de las fiestas del Carmín en apenas dos semanas.

Por el momento llevan recogidos ya 83.000 euros "procedentes de colectas y aportaciones de particulares y empresas", explica, además de algunas otras aportaciones especiales, como la puesta en marcha por la asociación de Amas de Casa de la Pola. Gracias a la venta de rifas, han hecho entrega al párroco de 2.300 euros para la causa.

La intención de Riaño es la de que se puedan poner en marcha los trabajos para el mes de septiembre del año que viene, y no antes porque "no estamos dispuestos a meternos en obras sin tener todo el dinero, o al menos la gran mayoría, pedir un préstamo no es una opción para nosotros". De ahí que estén volcados en movilizar a los fieles y colaboradores a lo largo de estos meses. "También contamos con la ayuda de las administraciones públicas, como ya sucedió en la primera fase de la rehabilitación de la iglesia", relata.

En esta nueva etapa de obras se acometerá la mejora de las naves laterales, tanto en la fachada como en las techumbres, así como en el presbiterio y la sacristía. En toda esta zona del templo se han venido registrando humedades por el mal estado de los tejados, con "tejas movidas y goteras que han hecho que entre el agua a la iglesia", señala Riaño. Con ello se han expandido las humedades por la pared y la fachada exterior, de la que con el tiempo se ha ido desprendiendo la pintura, dando un aspecto de deterioro creciente.

No hay problemas de estructura, como sucedía en la primera fase de la rehabilitación, pero quieren atajar cuando antes las humedades porque "se trata de espacios que se usan mucho; para catequesis o reuniones de los grupos de scouts, y queremos seguir avanzando en la mejora que emprendimos hace años", explica Fermín Riaño.

En estos últimos meses la pintura se ha ido abombando por la entrada de agua y los ventanales laterales están empezando a romperse por la acción de la carcoma en los marcos de madera, con la caída además de trozos de recubrimiento del techo.

Por todo ello, "urge que vayamos consiguiendo el dinero", afirma el párroco, quien apela a la generosidad de los vecinos y visitantes polesos de vuelta a casa por vacaciones.

Estos días luce colgada en las fachadas laterales del templo una lona con la explicación de las obras que se quieren acometer, y ya se ha puesto a la venta la lotería de Navidad con el fin de recaudar fondos, con el número 83.651.

La primera fase de reparaciones, finalizada el año pasado, fue la más costosa: ascendió a 380.000 euros y "está todo pagado gracias a la colaboración de muchas personas, empresas y administraciones". Los trabajos consistieron en la consolidación de la torre occidental del templo, a la que se añadió un nuevo chapitel, así como la reparación de puertas y vidrieras.