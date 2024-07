La apertura de Amazon lleva al límite el alquiler de vivienda: "No queda nada libre"

Ni una vivienda de alquiler libre. El desembarco de la multinacional americana Amazon en Siero está tensionando el mercado inmobiliario en el concejo y toda la zona centro de Asturias, en la que resulta misión imposible encontrar una casa o un piso de renta.

"Es una situación desesperante", resume Aurelia Rodríguez, de la inmobiliaria lugonesa AG Homes. Lugones es precisamente el epicentro de este "cataclismo" en el sector, que ya viene de atrás pero no hace más que agravarse según avanzan los plazos de Amazon.

"Estamos recibiendo llamadas todos los días de personas que van a venir a trabajar al centro logístico y no encuentran dónde alojarse, es un problema gordísimo", afirma Rodríguez, cansada de tener que dar respuestas negativas a sus potenciales clientes.

Las últimas tres viviendas disponibles en su agencia se alquilaron en un abrir y cerrar de ojos, sin preguntar apenas precio, y todas ellas fueron "a personas que vienen de fuera, que se tienen que incorporar en septiembre a trabajar en Amazon y que no tienen vivienda; están desesperados porque no encuentran nada", explica. Y no sólo en Lugones. "Ni aquí ni en la Pola, El Berrón, Llanera, Noreña o la Corredoria, está todo saturado y no sale nada al mercado".

De hecho en su agencia se ha dado el caso de un cliente de Gerona que vendrá a vivir a Lugones en agosto para empezar en la multinacional logística "y lleva pagando el alquiler desde mayo, para tener la casa garantizada". Un problema que "se agravará el mes que viene, cuando empiecen a notificar los contratos y los traslados a la gente; a ver dónde consiguen meterse", indica Aurelia Fernández. Y no sólo eso: habrá que ver a qué precio lo hacen, porque "los alquileres no paran de subir".

Las nuevas leyes nacionales han ayudado poco, lamentan en las inmobiliarias locales, porque "los propietarios tienen miedo y no se atreven a alquilar sus casas", Viviendas cerradas "hay muchas, pero en el mercado son muchas menos".

De tal forma que "estamos desbordados", sostiene Marián Suárez, de Xana Gestión Inmobiliaria, que también pulsa desde Lugones cómo "no queda nada en ningún sitio". Ya hace tiempo que era complicado encontrar vivienda en la zona, pero "es que ahora está desbocado, y hay gente que para venir a Amazon tienen que encontrar dónde quedarse".

La solución para algunos está siendo sacrificar la comodidad de la cercanía para ampliar el radio de búsqueda. "Gente a la que le tenemos que decir que no está buscando ahora en Gijón", apunta Suárez. Tarea poco sencilla en una zona a la que, además, se suman las tensiones derivadas del alquiler vacacional.

En la Agencia Carigan de Lugones señalan que "no hace falta ni anunciar los alquileres, se están esfumando antes de publicitarlos", y "con precios cada vez más caros". "La gente coge lo que pilla, ya nadie escoge, y los que vienen a Amazon con contrato fijo están mirando directamente para comprar casa".

En la oficina de Reines en Pola de Siero llevan también tiempo recibiendo los efectos de la onda expansiva. "Aquí tampoco queda nada en alquiler, y si logramos sacar algo, vuela", certifica una empleada de la oficina.

Un efecto más de la esperada llegada del gigante logístico, que está haciendo de Siero el municipio más codiciado. Y el más esquivo para quedarse a vivir.

La empresa creará 400 empleos para septiembre, y hasta 1.500 en tres años

La planta logística del gigante del comercio electrónico Amazon abrirá a principios del próximo mes de septiembre, con la previsión de crear 1.500 puestos de trabajo en el plazo de tres años. De momento, serán los 400 empleos los que se generarán con la apertura, y el proceso de selección para estos puestos ya está en marcha, con una avalancha de solicitudes y unos sueldos brutos que superarán los 1.700 euros "y muchas oportunidades de crecimiento", como señalaron los responsables de la empresa la semana pasada. El proceso de selección ya está en marcha, y se ofrecen 60 puestos diferentes: desde ingenieros informáticos hasta cargos financieros, pasando por los operarios que se encargarán de seleccionar, empaquetar y enviar los pedidos de los clientes. Cuando llegue a su máxima capacidad, la nave de Bobes tendrá capacidad para repartir hasta medio millón de paquetes al día, con cerca de 200 pymes asturianas que venden ya sus productos a través de la plataforma.