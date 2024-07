Collao (Siero), una carrera bestial

La diversión viaja a cuatro patas, a galope tendido y sin frenos en la parroquia sierense de Collao. Las fiestas de San Cristóbal tienen desde hace muchos años en su calendario una cita estrella con cientos de seguidores: la carrera de burros, disfrazados y en la modalidad de velocidad, una "fórmula asnal" que hasta cuenta con sus vueltas de reconocimiento.

Los niños Gorka Corte, vestido del vaquero Woody, y su ayudante Lucas Gerardo, con su burro disfrazado de vaca pinta. | L. P. / Luján Palacios

No hubo coche de seguridad, pero no hubiera sobrado en una competición loca, con caídas y bruscos cambios de sentido, atajos por fuera de pista y derrapes varios, con jinetes colgando de sus monturas en un intento por controlar una situación que por momentos se convirtió en disparatadamente divertida. Tuvo mucho que ver en ello el "enamoramiento" de uno de los pollinos, que no dudó en salir disparado detrás de sus compañeras hembras para tratar de ganarse sus favores.

La primera ronda fue la de habilidad, con varias pruebas a las que concurrieron jinetes y asnos con sus disfraces: Marujita Díaz, Supermán, una moderna amazona-cheerleader y un pequeño vaquero sobre un burro transformado en vaca, sábana pintada mediante. Cualquier cosa vale para transformarse en otra cosa en un certamen de ingenio y fuerza para controlar a los cinco animales participantes.

Los participantes tuvieron que comer un milhojas sin manos, beber un refresco de la misma guisa, explotar varios globos colgados con un palillo en la boca y meter la cabeza en un barreño lleno de agua para hacerse con una pelota. Al final la gymkana salió como pudo, y más de un burro trató de hacerse con los pasteles como premio.

Para rematar la sesión se disputó la carrera de velocidad, con los jinetes cara adelante, marcha atrás y los animales a lo suyo, tratando de ligar y haciendo caso omiso a las instrucciones. Fue una carrera sin reglas claras y con ganador múltiple: el premio bien mereció la pena ser compartido por el buen rato que hicieron pasar al respetable durante más de una hora.

La sesión bestial puso el broche a las fiestas parroquiales, que llevan en marcha desde el pasado viernes, y que ayer también celebraron el día del socio con la entrega del bollo, la botella de vino y una animada merienda. Un fin de fiesta animal.