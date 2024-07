"Estoy a gusto en el PSOE, hoy no pienso en nada más, pero el futuro está para vivirlo y nunca se puede descartar nada"

Ángel García González, alcalde socialista de Siero desde 2015, gobierna en este su tercer mandato con una mayoría absoluta que es la primera que el PSOE tiene en el concejo desde hace 40 años y la segunda que logra en toda su historia el partido en el municipio. Regidor singular, que suele hablar con una franqueza que en ocasiones le mete en problemas, no rehuye en esta entrevista las cuestiones sobre la renuncia de quienes habían sido sus más cercanos colaboradores, las polémicas con su partido o el hecho de que pueda estar recibiendo propuestas para liderar otro proyecto político.

–¿Qué supone la apertura de Amazon para Siero?

–Muchas cosas. La más importante que nos hace dar un salto en cuanto a entidad, en cuanto a "Marca Siero". Nos ha dado a conocer en toda España e incluso dentro de Asturias es un antes y un después para que se reconozca a Siero como el cuarto Ayuntamiento que somos en población y el tercero en número de empresas. Quizás hasta hace bien poco no se nos tenía en consideración. Siero era un Ayuntamiento que estaba ahí, y todo era Oviedo, Gijón y después el resto. A nosotros nos metían en el resto y yo creo que con Amazon hemos conseguido por fin que se nos reconozca como lo que somos, ni más ni menos.

–Ha dicho que la decisión de la multinacional de elegir Siero para invertir es uno de los hitos de sus años como alcalde.

–Sí. En lo interno nos sirve como un motivo más para seguir luchando, ver que los sueños a veces también en política se hacen realidad, que todo es posible si lo luchas y lo peleas mejor o más que el resto. Esto ha motivado a la organización entera, no solo a mí como alcalde sino a los funcionarios que trabajaron de modo ejemplar en el expediente, es un reconocimiento a ellos. Es muy bonito ser alcalde y hacer cosas como esta para los vecinos y el territorio. Siendo concejal viví el cierre de Coca Cola en Colloto, de Fundición Nodular, Metales en Lugones... Trabajaba mucha gente que conocía, amigo y padres de amigos. Y tengo la referencia de mi origen, en la zona de Aller, mis abuelos eran mineros, todos sabemos lo que supusieron los cierres... Uno de los principales objetivos que tengo en política es que haya oportunidades, empleo, que el territorio esté alegre.

–Siero es un concejo pujante.

–Conseguimos aprovechar la ubicación que tenemos. He hecho muchas cosas desde que soy alcalde, pero no he movido el municipio de lugar. Está en el mismo sitio que cuando llegué. La gente dice: "Es que Siero tiene una muy buena ubicación". Sí, ya la tenía. Lo que estamos logrando es con otra forma de interpretar el Ayuntamiento y la política que hacemos. La política tiene a veces cosas negativas, no siempre se acierta y soy muy criticado. Pero tiene cosas buenas y son los resultados objetivos que tiene Siero. Crecemos en población: más de mil habitantes en tres años, superamos los 53.000 vecinos. Estamos en más de 4.000 empresas, récord también histórico y superando a Avilés. El presupuesto desde que soy alcalde creció en un 30 por ciento y no por subida de impuestos sino porque hay mayor actividad y se generan más recursos. Tenemos deuda cero, somos de los concejos que más licitan, aprobamos los presupuestos en tiempo y forma y se ejecutan en un alto porcentaje.

Ángel García, en su despacho del Ayuntamiento de Siero. / L. C.

­–¿En qué se traduce ese "interpretar de otro modo un Ayuntamiento"?

–Hemos transformado y estamos transformando Siero. Intentamos que el Ayuntamiento funcione como una empresa, donde el alcalde es una especie de CEO y se gestionan de manera eficiente los recursos. Cuando viene una persona o una empresa son como un cliente: si alguien quiere invertir en el concejo o hacerse una casa, por ejemplo, nos ponemos de su lado, somos socios en los proyectos que hagan crecer a Siero. La gestión es nuestra herramienta para hacer política. Los ayuntamientos no legislan y las normas importantes nos vienen dadas. Por tanto, nuestra función es gestionar mejor los recursos, optimizarlos y devolver a la sociedad lo que ella nos da. Junto a ello, defender a Siero, reivindicar las cosas que creo que tengo que reivindicar para que Siero vaya bien. Todo esto, resumiendo mucho.

–¿Da por superada la crisis de gobierno tras la salida de los concejales Susana Madera y Alberto Pajares? ¿Qué pasó realmente?

–Bueno, yo la crisis la tengo superada porque no he tenido crisis. Simplemente se dio la circunstancia de que dos compañeros decidieron otro camino y nada, dentro de la más absoluta normalidad. Aquí nadie es imprescindible. El ritmo que se sigue es fuerte, marco un nivel de exigencia muy alto, soy insoportable para trabajar, pero no es nada nuevo... Uno de ellos llevaba conmigo ocho años, no creo que se haya dado cuenta ahora de que soy insoportable y que exijo mucho. Pero lo hago porque tenemos que dar respuesta a los ciudadanos. Cuando alguien nos pide que resolvamos algo no podemos decirle que no se qué y no sé que más... Tenemos que darle la respuesta adecuada en un tiempo razonable y eso exige que estemos a lo que tenemos que estar y que lo demos todo. Pero vamos, ningún problema. Es bueno que cuando la gente no está a gusto en un sitio o tiene otra expectativa mejor, cambie.

–Ha tenido sus más y sus menos con su partido. ¿Se considera un verso suelto en el PSOE?

–¿Por qué? Yo simplemente tengo una manera de funcionar, aplico sentido común, analizo las cosas con tranquilidad, con argumentos, y cuando tomo una posición la defiendo, entendiendo también que puedo estar equivocado, por supuesto. ¿Qué puesto tengo? Alcalde de Siero. Bueno, bien, ¿cuál es el objetivo y misión? Ser alcalde y cuando hay un problema buscar la mejor solución posible para Siero y defenderla. Eso es lo que hago. Si eso es ser un verso suelto... Yo no lo creo. Si conseguir lo mejor para Siero supone en un momento dado que tenga una posición distinta a la que tenga el Gobierno regional o mi partido... En las organizaciones hay mucha gente como para que todos tengamos la misma posición ante todo. Quizás lo que debería haber es más crítica interna, constructiva, en el sentido de que haya más puntos de vista que nos pueden hacer mejorar y avanzar. Yo lo tomo como algo normal. A veces digo cosas que si pensase en mí mismo, mejor no decirlas, porque me meto en una pila de líos que no veas... Me digo, ¿para qué diré yo esto? Al final hay muchos que piensan lo mismo pero no lo dicen para no complicarse la vida. Quizá tendría yo que complicarme un poco menos la vida pero bueno, eso lo llevo de serie.

–¿Ha llegado a plantearse dejar el PSOE e iniciar otro camino político? ¿Un partido nuevo?

–De momento soy alcalde de Siero, estoy en un partido en el que llevo toda la vida y con el que estoy muy contento y muy a gusto. Pero bueno, el futuro está para vivirlo y no se puede descartar nunca nada porque la vida es demasiado corta como para no vivirla intensamente. Y en cada momento se decidirá, pero ahora mismo no tengo ninguna intención de nada.

–¿Le han hecho algún planteamiento, alguna propuesta, en la línea de liderar otro proyecto político fuera del PSOE?

–Bueno, hay gente que cree que las cosas deberían ir de otra manera. Y hay gente que tiene inquetud, hace análisis, crítica, o cree que hay cabida para nuevos proyectos y evidentemente yo puedo coincidir en ciertas posiciones, pero de ahí a que yo vaya hacer... De momento no me quiero complicar tanto la vida. Ya me la complico bastante. Todavía no estoy tan loco, aunque me falta poco.

–¿Lo que dice es que en este momento no se lo plantea?

–Lo que estoy pensando en este momento, como mucha gente, es en tomarme unos días de vacaciones que lo necesito. Descansar y coger perspectiva. Cuando estamos aquí metidos todo el día en lo mismo, uno acaba viendo siempre los mismos problemas y las mismas soluciones. Y hay que tomarse un respiro, después volver y seguro que veremos menos problemas y más soluciones.

–Hay alcaldes que ponen fecha de caducidad a su permanencia como regidores y dicen cuál será su último mandato. ¿Usted ha establecido ese plazo o aún no?

–Lo mismo que he contestado antes: no lo tengo pensado. Lo que sí digo es que cada día intento hacerlo lo mejor posible, como si fuese el último, porque cuando uno es alcalde tiene que tener la maleta preparada. Cualquier día llega cualquier historia y tienes que irte para casa. Entonces yo lo vivo de esa manera, lo vivo día a día, no hago planificaciones más allá de las que sí implica cumplir con mis obligaciones de alcalde y mi compromiso adquirido con los ciudadanos. Trabajas, por supuesto, pensando en que sí vas a continuar y en tener el mejor resultado posible. También lo haces pesando en eso, pero eso no quiere decir que vayas a continuar. Día a día. Si me preguntan hoy, si tuviera que decidirlo hoy, diría que sí. Pero como no lo voy a decidir hoy, cuando llegue el caso ya veremos.

El alcalde, en los soportales del Ayuntamiento. / L. C.

–¿Cómo está la modificación de las directrices regionales de Comercio en la que usted ha insistido para que puedan cuajar en Siero proyectos entre los que hay grandes superficies?

–Pues ahí estamos. El otro día hubo una reunión en la que ya aprobamos el avance de prioridades y ahora ese documento tiene otros trámites, exposiciones públicas... Y ya queda lanzado.

–Ese documento aún no concreta nada que permita saber si la multinacional Cotsco podría o no implantarse en territorio sierense.

–Habla de que vamos a hablar de todo. No entra, pero no lo descarta tampoco.

–Plan General de Ordenación de Siero. ¿La revisión en marcha ya no es una prioridad. ¿Por qué no se ha avanzado nada en este primer año de mandato?

–Hay un concejal nuevo en Urbanismo que acaba de empezar, está sobre el tema y tiene que verlo todo. Había ciertas cuestiones que no respondían a la expectativa que habíamos depositado en el documento de revisión. La idea del plan es que mejore la situación actual, no que sea más restrictivo y haya zonas en las que en lugar de ampliarse se reducen los núcleos. Eso no es asumible. No lo es que haya núcleos donde ahora se puede construir que pasen a que no se pueda o se pueda menos de lo que hay. Eso ya lo hemos visto y no estamos de acuerdo.

–¿Afecta a zonas urbanas, rurales, o a todo en general?

–Sobre todo a las zonas menos urbanas. No podemos hacer una revisión del plan para que salga más restrictivo que el actual. Menos cuando en este momento no tenemos ninguna situación ni petición para que la revisión sea una urgencia. La revisión no responde a una necesidad concreta, sino que se planteó con el ánimo de mejorar.

–Siero no tiene actualmente suspensión de licencias pese a la revisión del plan.

–No, eso se hace cuando apruebas inicialmente el plan y no hemos llegado a hacer la aprobación inicial. Es verdad que llevamos muchos años con él, pero no puede ser que la revisión plantee que se reduzcan ciento y pico núcleos. Es inasumible.

–¿Hay plazos para sacar adelante el proyecto?

–No. El nuevo concejal lo tiene que ver, sí se está con ello, con ajustes, correcciones. Seguimos trabajando para corregir todas esas cuestiones en la medida de lo posible.

–¿Se aprobará en este mandato?

–No lo puedo decir, porque también pensé que iba a ser el pasado.

-Un Siero para vivir e invertir. Son líneas de trabajo desde sus comienzos en la Alcaldía.

-Cuando llegué a la Alcaldía, intenté fijar una estrategia. No hice un plan estratégico como hacen las grandes multinacionalres, pero sí pensar en cómo queríamos que estuviera Siero dentro de 8 años, 12 años... Qué queremos que sea, cuál creo que es la mejor evolución que puede tener Siero, viendo sus fortalezas y sus puntos débiles, cómo se pueden rentabilizar las oportunidades que tenemos. Y lo hemos resumido en dos líneas básicas, un Siero para invertir y un Siero para vivir. Y añadiendo un "Siero Verde", resptuoso con el medio ambiente y en el que nadie se quede atrás. Nuestra posición es muy atractiva para captar inversiones y centramos nuestra tarea en captarlas de una manera muy proactiva. No esperando a que vengan, sino saliendo a buscarlas. Si conseguimos mejorar el nivel de inversión en el concejo, la creación de empleo y en paralelo generamos núcleos agradables en el que las personas sean las protagonistas... Hay muchas medidas en ese camino.

-Explíquese.

-Generamos espacios verdes, zonas peatonales, arte urbano con grandes murales en las fachadas deterioradas, ajardinamos, hay más árboles, el carril bici también tiene que ver con ese Siero sostenible que queremos... Resumiendo mucho, generar espacios en los que sea atractivo vivir, que la gente pueda ver a Siero como una buena opción para decidir vivir, tanto en alquiler como comprando. Y, digamos, colgando de esta idea hacemos otras actuaciones. Cuando hacemos saneamiento es pensando en ese Siero verde y para vivir, porque donde hay saneamiento es mayor la calidad de vida, la zona es más competitiva, igual que cuando mejoramos los caminos... O cuando hacemos reformas urbanas como las hechas en Lugones o que estamos haciendo ahora en la Pola. Los niños tienen más espacio para jugar, para correr, la gente para pasear, para disfrutar en el día a día. O cuando hacemos la escuela infantil, un servicio demandado y que contribuye a que la gente venga a vivir con servicios de calidad en Siero. Invertimos mucho en los colegios, aunque no sea nuestra competencia, porque es importante que los espacios de estudio estén en las mejores condiciones y eso es también otro atractivo para vivir. Siempre hay que mejorar, pero Siero tiene buenos servicios.

Un momento de la entrevista. / L.C.

-El cambio en varios puntos de Lugones y la Pola es visible.

-Es un trabajo de muchos años, no de un año, porque requiere de muchos recursos, proyectos y trámites. Ahora que llevamos en el gobierno 9 años ya se empieza a ver un poco lo que queremos que sea Siero y en líneas generales está dando buen resultado. Como decía antes, la población se ha icrementado en más de mil vecinos en tres años, que es todo un récord en una siuación de pérdida de población. Hay más empresas, más renta per capita, más afiliados a la Seguridad Social, sigue habiendo construcción de vivienda nueva, no hay vivienda vacía, hay una alta ocupación... Y los datos del Ayuntamiento son buenos, tenemos una economía saneada, con un alto nivel de inversión y una presión fiscal moderada, que no está por encima de la de otros concejos similares al nuestro, y el nivel de servicios es satisfactorio.

-Quedan varios proyectos relevantes en este mandato.

-En la línea descrita seguimos trabajando. Y todavía con muchas ideas por desarrollar en Siero: el acceso a la Pola desde la Autovía Minera, la promoción residencial de Florencio Rodríguez, el aparcamiento de El Bayu, el parque de la zona del antiguo matadero, la escuela infantil, el proyecto que eliminará el cruce de El Berrón... Son proyectos de mucho importe que conectarán toda esa zona de manera más urbana. En Lugones está el desarrollo de la parte norte con el nuevo bulevar de la zona de la rontonda de El Castro. Esa entrada de Lugones está todavía sin desarrollar para que quede como una ciudad. La conexión entre Lugones y La Fresneda con la senda es un proyecto muy bonito. En La Fresneda se siguen urbanizando parcelas para que pueda seguir creciendo, continuamos con el plan para que el saneamiento llegue a todo el concejo, caminos, agua... Muchas actuaciones transversales que tienen todas un mismo objetivo.