El Ayuntamiento de Siero habilitará 300 plazas de aparcamiento durante El Carmín

Fomentar la asistencia de más gente de fuera del concejo y facilitar que tengan un lugar donde aparcar. Estos son los principales motivos por los que el Ayuntamiento de Siero ha decidido habilitar alrededor de 300 plazas de aparcamiento en el recinto del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero. Así lo anunciaba este martes el alcalde de Siero, Ángel García, acompañado por la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña.

La principal novedad es que los estacionamientos estarán habilitados ya desde este mismo jueves, día 18, a partir de las 09.00 horas, hasta el día de la romería, el próximo lunes 22 de julio, de manera "totalmente gratuita", señaló García. "Antes solo se permitía aparcar el día grande, pero este año hemos decidido ampliar los días", apuntó la concejala. El acceso al parking se realizará por la Nacional 634 y la salida peatonal se establece por la calle La Granja.

El regidor y la edil han avanzado, además, que "se reforzará la seguridad y los efectivos encargados de atender las posibles emergencias. "Desde el Consistorio, apoyaremos con 14 agentes de la policía local en el turno de la tarde y cinco en el de la noche la seguridad". Habrá tres ambulancias, dos de ellas serán de soporte vital básico y una de soporte vital avanzado. Como en cada edición, "se procederá a instalar un hospital de campaña, en el que habrá dos médicos y tres enfermeros, además de 15 voluntarios de Cruz Roja", señalaron. A esto se le suma el punto violeta para prevenir y sensibilizar contra la violencia machista por El Carmín.

Sin embargo, las fiestas de El Carmín de este año no están exentas de polémica. Según informan desde fuentes municipales, "hace un par de días entró por registro en el Ayuntamiento un escrito de la Asociación Asturiana de viajeros de Pymes del Transporte (ASVIPYMET), sobre las medidas adoptadas por parte de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero con respecto a las empresas de transporte". Según el documento, la entidad habría emitido una circular en la cual se les insta a "pagar 80 euros por autobús y viaje para poder acceder al recinto del Mercado de Ganados a descargar viajeros". Es decir, "si un mismo vehículo va a realizar tres viajes a lo largo del día, tendrá que abonar 240 euros".

No solo eso, sino que, además, "la empresa de transporte tendrá que pagar una fianza de cuatro euros por cada viajero en concepto de gestión de residuos en el recinto de la fiesta, entregando a cada uno de ellos una pulsera numerada proporcionada por la organización". Dicho brazalete tendrá que ser depositado junto al punto limpio ubicado en la fiesta, de manera que "una vez contabilizadas, la organización devolverá el importe adelantado por medio de transferencia bancaria en función de las que sean retornadas".

Según el colectivo representante de las empresas de transporte, "consideramos que estas medidas no son acertadas, pues suponen un perjuicio importante para el transporte público de viajeros". En este sentido, y dado que la organización de El Carmín no es competencia del Ayuntamiento, se les ha remitido un correo electrónico en el que aseguran que "el parking del Mercado Nacional de Ganados de Pola de Siero es un aparcamiento público, para el cual no existe ningún tipo de concesión". Por tanto, "nadie tiene derecho a cobrar por acceder ni por aparcar, siendo esto totalmente ilegal", concluyen fuentes municipales.