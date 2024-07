El portero apuñalado en un club de Siero acusa a los dueños de preparar la agresión

El portero de un club de alterne de Siero que fue apuñalado el pasado 26 de mayo declaró en el juzgado contra los dos dueños del establecimiento por un hecho que se está investigando. Uno de ellos es el presunto autor del apuñalamiento, causándole a la víctima una herida en el estómago con una navaja después de una conversación en el aparcamiento del establecimiento. El otro propietario está acusado de encubrimiento, pues, según relata el agredido, las cámaras del local que dan al aparcamiento siempre habían funcionado correctamente, y, sin embargo, las grabaciones del día en el que ocurrieron los hechos no existen, por lo que acusa al copropietario de haberlas borrado para cubrir a su compañero. Por lo tanto, los dos dueños del club, ambos de nacionalidad cubana, tienen una acusación por parte de la víctima: uno por encubrimiento y el otro por un homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de mayo, cuando uno de los dueños de un club de alterne de Siero apuñaló presuntamente al portero del establecimiento. Todo sucedió en el aparcamiento, ubicado en la parroquia de Granda, cuando, según relata la víctima del ataque, mientras estaba controlando los accesos del club, uno de los dueños del establecimiento salió del interior del local para marcharse en su coche. Antes de irse, el hombre bajó la ventanilla y le dijo al portero que los coches estaban mal estacionados.

El trabajador le respondió que estaban aparcados como siempre, pero como contestación, el agresor detuvo el vehículo, se bajó y le propino un empujón. Ante esta actitud, el portero le preguntó que por qué estaba haciendo eso, a lo que el conductor respondió regresando al vehículo y cogiendo una navaja de grandes dimensiones, haciendo ademán de clavársela en el estómago, algo que acabaría haciendo después de dos intentos. El resultado fue una puñalada certera en el costado izquierdo que penetró varios centímetros.

Tras darse cuenta de la herida, el agredido pidió varias veces que se llamase a la ambulancia, pero nadie lo hizo, ya que, según relata, el dueño del local aseguró que no podía "haber un espectáculo allí". Finalmente, fue el autor de la puñalada quien le llevó al HUCA y le dejó a la puerta de Urgencias, marchándose a continuación, no sin decirle antes que "no era nada" y que "ese asunto" debían arreglarlo entre ellos.

La herida mantuvo en el hospital varios días al portero, que incluso tuvo que volver a ser ingresado cuando ya se le había concedido el permiso para salir del hospital. Ahora, ya de baja para un año, se recupera de su herida, mientras su abogado, Carlos Hernández Fierro, prepara ya la acusación reuniendo testigos de los hechos.