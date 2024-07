Una renuncia cantada en la Sociedad de Festejos de la Pola

El anuncio de que la actual junta directiva de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero no va a concurrir a las elecciones que la entidad celebrará a finales de año para renovar sus cargos no puede considerarse una sorpresa, por mucho que haya llamado la atención que se eligiera la ceremonia del pregón del Carmín para anunciar tal decisión. El equipo que lidera Lucía Noval ya puso en duda su continuidad tras las fiestas de julio del pasado año, siendo público y notorio, además, que sus relaciones con el Ayuntamiento, al que llegó a acusar de ponerle "palos en las ruedas", no son precisamente las mejores. El último revés se vivió hace unos días, a cuenta de la tasa que Festejos planteó para los autobuses que fueran a usar el parking del mercado de ganados durante el Carmín y a la que el Consistorio no vio encaje legal.

Fuentes de la sociedad precisaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA, que la renuncia anunciada durante la ceremonia del pregón del pasado jueves no supone una dimisión inmediata. "Lo que hemos decidido es no presentarnos a la reelección", aseguran desde la directiva sobre una medida que fue acogida con "absoluto respeto" por parte del alcalde, Ángel García, confiado en que haya relevo inmediato para el equipo de Lucía Noval.

El malestar y el cansancio de la directiva que sustituyó hace cuatro años al histórico Jenaro Soto al frente de Festejos ya se hizo patente tras el Carmín de 2023. "Este año han sucedido diferentes episodios que nos han hecho plantearnos nuestra continuidad al frente de la Sociedad de Festejos, la cual en estos momentos está en el aire", alertaron los responsables de la entidad. "El principal motivo de nuestra frustración ha sido el poco ‘feeling’, la falta de entendimiento, con el Ayuntamiento y especialmente con algunas personas de la actual Corporación municipal. Desde que entramos llevamos clamando por una ordenanza de fiestas que permita regular qué se puede hacer y qué no se puede hacer", pusieron también de manifiesto los rectores de la sociedad. Es más, en ese mismo balance publicado en redes sociales, lamentaban que "como garantes de la conservación de fiestas populares, muchas veces nos sentimos impotentes cuando queremos proponer nuevas formas de hacer las cosas".

"Sin instrumentos legales en los que apoyarnos, carecemos de las competencias necesarias para ordenar las fiestas y evitar que se conviertan en un caos similar a lo que ha ocurrido este año con la aplicación de terrazas y con la música amplificada en los negocios de hostelería. La única regulación aplicable al respecto (la ordenanza de terrazas) lleva sin cumplirse en la Pola desde hace muchísimos años y eso que han pasado diferentes corporaciones", añadían los directivos de Festejos.

La propia Lucía Noval incidía en el mismo sentido en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA publicada el pasado abril, en vísperas de los Güevos Pintos. "Lo único que le puedo decir es que quizá la novedad sea que los tenga que organizar el Ayuntamiento, para que vean con las dificultades con las que nos encontramos", afirmó.

"Cuando empezamos, éramos muy conscientes de que esto iba a ser una carrera de fondo. Lo que no valoramos fueron las trabas que se nos iban a poner desde el Ayuntamiento. No estamos dispuestos a trabajar voluntariamente para hacerles el trabajo a ellos", añadía la presidenta de la entidad, que también criticó con dureza la carroza que representó al concejo en el Día de América en Asturias de las fiestas ovetenses de San Mateo de 2023. A los responsables de la entidad no les gustó el artilugio porque no eran Güevos Pintos de la Pola lo que iba en una de las plataformas, sino Huevos de Pascua decorados al estilo americano, algo que calificaron de "indecente".