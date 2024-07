El Carmín de la Pola no falla (y los hay que llegan desde lejos): "Es la mejor fiesta de Asturias, venir con los amigos al prau es lo mejor"

"Esta es la mejor fiesta de Asturias, venir con los amigos al prau es lo mejor. Venimos a disfrutar y a beber sidra", comentan Diego Sánchez e Ignacio Díaz, dos sierenses de 23 años. Sus palabras resaltan el ambiente festivo y la camaradería que reina en la fiesta del Carmín. Como cada tercer lunes de julio, Pola de Siero se transforma en el epicentro festivo de Asturias con una celebración tan tradicional como a la moda, porque sigue siendo tan multitudinaria como siemre. Esta fiesta, considerada una de las más emblemáticas de la región, ha vuelto a reunir este año a miles de personas en el prau de La Sobatiella.

Como de costumbre, el recinto lució lleno de jóvenes desde primeras horas de la tarde. Como Álvaro Dapía, de Valdesoto: "Tengo 30 años y desde los 12 llevo viniendo aquí. No me lo pierdo nunca, me tocó trabajar fuera un par de años, pero si puedo, vengo siempre".

El sierense resume el espíritu de la fiesta de la siguiente manera: "Nos juntamos todos los años los amigos de toda la vida para merendar, un poco de sidra y pasarlo bien". Otros como Santiago Antaño Flores, de 22 años y originario de Noreña, tampoco se pierden la cita de la Pola bajo ningún concepto: "Vine hoy desde Tenerife para el Carmín". La explicación del porqué de este viaje exprés la tiene clara: "Aquí te juntas con los amigos, es un ambiente muy familiar".

Algunos poco menos que empalman la celebración del Boombastic, en Llanera, con el Carmín. Es el caso de Alba Manzanedo, avilesina de 19 años. "Vengo del Boombastic, pero he recargado pilas para el Carmín. Traemos sidra y tinto para aguantar todo el día, más tarde compraremos algo para comer si nos entra el hambre", explica al rato de llegar al prau de La Sobatiella.

El Carmín es en esencia una gran reunión de amigos y conocidos de la localidad y de muchos otros concejos. "Nos gusta venir aquí porque nos juntamos los amigos, que como vivimos algunos fuera, es complicado", señala César Hevia, natural de Siero pero residente en Madrid por trabajo.

Esta celebración se ha convertido en una experiencia intergeneracional, que se traspasa de padres a hijos. "Empezamos viniendo con la familia, luego con 15 años con los amigos, y ahora ya con los niños, que alguno ya se casó, por lo que perdimos efectivos, pero esta es la romería de Asturias por excelencia", destaca Pablo Patón Argüelles, de 32 años. Con sidra, comida y la alegría de estar juntos, los asistentes mantienen viva una tradición que une generaciones y trasciende fronteras. La fiesta en el mítico prau de Pola de Siero es, sin duda, una experiencia inolvidable que refleja el espíritu de Asturias. La Asturias tradicional que no pierde vigencia.