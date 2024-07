El Carmín de la Pola se refrescó en pandilla con mucha sidra: "Es la mejor romería de Asturias", coincidían muchos asistentes

"Esta es la mejor fiesta de Asturias; venir con los amigos al prau es lo mejor. Venimos a disfrutar... y a beber sidra". El Carmín 2024 acababa de empezar y Diego Sánchez e Ignacio Díaz, sierenses de 23 años, resaltaban con sus palabras el ambiente festivo y la camaradería que reina en una de las fiestas por excelencia del verano asturiano. Como cada tercer lunes de julio, Pola de Siero se transformó en el epicentro festivo de la región.

Esta vez un epicentro en el que corrió la sidra para refrescarse en una jornada donde los termómetros llegaron a los 26 grados en el centro de Asturias, con la impresión de ser muchos más. Y eso ayudó a que fueran miles los romeros que se acercaron hasta la Pola. Y muchos los que recurrían a las populares pistolas de agua para refrescarse. Como Diego Sánchez: "con estos –decía aludiendo a su pandilla– mojándome el calor se lleva mejor", decía entre risas. A su lado, otros se afanaban en montar jaimas donde resguardarse.

Con pistolas o sin ellas, la clave del Carmín hace años que está en las pandillas. No hay poleso que no junte a los amigos, la familia o los allegados para acercarse hasta el prao de La Sobatiella.

Álvaro Dapía, de Valdesoto, ya perdió la cuenta de cuántos "Carmines" lleva. "Tengo 30 años y desde los 12 llevo viniendo aquí. No me lo pierdo nunca; salvo cuando me tocó trabajar fuera un par de años. Pero si no vengo siempre", decía ayer. El sierense tiene muy claro qué es lo que más le gusta de la celebración. Y no es ningún secreto: "Lo mejor de esta fiesta es que encuentras a gente de toda la vida; cada vez que voy a mear es una aventura, encuentro a conocidos que hace años que no veía". Dapía hace su propio resumen de la fiesta que no es otro que "juntarnos todos los años los amigos de toda la vida, para merendar, beber un poco de sidra y pasarlo bien".

Tampoco se pierde la cita Santiago Ontañón Flórez, de 22 años y originario de Noreña. Y el suyo es un esfuerzo que bien merece remarcarse. "Vine hoy desde Tenerife para celebrar el Carmín", contaba. La explicación del por qué de este viaje exprés se explica en que "aquí te juntas con los amigos, es un ambiente muy familiar", añadió Ontañón. Por si fuese poco, el joven noreñense celebraba por partida doble ya que "la fiesta ha coincidido con mi cumpleaños".

Igor Sarasola

Algunos entrelazaron el festival del Boombastic en Llanera con el Carmín. Como Alba Manzanedo, avilesina de 19 años, que por eso podía hacer comparación: "Vengo del Boombastic pero he recargado pilas para el Carmín. Traemos sidra y tinto para aguantar todo el día, más tarde compraremos algo para comer si nos entra el hambre". La avilesina no duda a la hora de decantarse por las fiestas de prao antes que por los grandes festivales. "Esta fiesta me gusta porque hay mucha gente, estás al aire libre y es asturiana, de la tierrina", y todo eso suma, decía Manzanedo.

Por todos los rincones de la Pola se repetía que el Carmín es, en esencia, una gran reunión de amigos y conocidos. "Nos gusta venir porque nos juntamos los amigos algo que, que como vivimos algunos fuera, es complicado hacer de otra manera", señaló César Hevia, que trabaja en Madrid. El ovetense es otro de los que no pierde la oportunidad de acudir a la fiesta: "llevo al menos cuatro años seguidos viniendo; siempre que puedo, aquí estoy".

Otra realidad del Carmín es que la celebración se ha convertido en una experiencia intergeneracional, que trasciende de padres a hijos. "Empezamos viniendo con la familia, luego con 15 años ya vienes con los amigos y ahora ya con los niños", comentó Pablo Patón Argüelles, de 32 años. Y entre risas excusaba a los que faltaban de su pandilla: "Alguno de nuestros amigos ya se casó, por lo que perdimos efectivos", decía. Aún con la cuadrilla mermada, el poleso no dudó en destacar que "esta es la romería de Asturias por excelencia". Con sidra, comida y la alegría de estar juntos, los asistentes mantienen viva una tradición que une generaciones y trasciende fronteras.

"La fiesta en el prao de Pola de Siero es una experiencia inolvidable que refleja el espíritu de Asturias". Así lo expresó Lucía Noval presidenta de la asociación de festejos de Siero, que mostró la alegría por la buena marcha de la fiesta. "Desde las 15.00 el prao empezó a llenarse de gente que venían con la merienda y con mucha sidra". Noval añadió que "el desfile transcurrió con total normalidad en hora y forma" destacando que las charangas llegaron a la hora programada al recinto para animar la fiesta".

En la celebración no podía faltar el embajador de este año, el atleta Alejandro Onís Díaz, natural del concejo, que representaba el orgullo local y la conexión profunda con su tierra: "Ser embajador de la fiesta del pueblo que me vio crecer es un orgullo", decía.

El Carmín de la Pola incrementa su fama y renombre más allá de Siero año tras año, y todo gracias a que nunca le falta una pandilla que juntar ni sidra que compartir.