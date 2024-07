Estrella Alonso celebra su primer Carmín a los 95 años y ya dijo que "el año que viene repite"

¿Quién dijo que el Carmín de la Pola es una fiesta de jóvenes? Para replicar a quien se crea eso estaba el lunes en La Sobatiella Estrella Alonso Suárez, que seguramente haya sido la romera de más edad de la edición recién concluida de los festejos del Carmín. Más significativo es, si cabe, que para esta vecina de Sotrondio, concretamente de la barriada de Serrallo, la del lunes era su primera asistencia a la fiesta polesa. Una participación que logró gracias a sus sobrinos José Luis Alonso y Ana Presa Fernández, que le propusieron el plan y la acompañaron en todo momento.

Hasta hace tres años Estrella Alonso vivía con su hermana, que la cuidaba, pero tras su fallecimiento ahora es un sobrino y su mujer quienes le hacen compañía y quienes están muy pendientes de ella. "La llevo a comer a los sitios y está encantada. Antes no tenía mucha vida social porque al estar viviendo con su hermana eran las dos mayores y no salían nada", explicaba ayer José Luis Alonso, que no duda en destacar el carácter animoso de su tía: "es una persona muy afable, todo el mundo la quiere; la saco a dar una vuelta por la barriada y raro es el día que no paren a saludarla. Así como su hermana no era tan sociable, ella sí, le gusta mucho hablar con todo el mundo". De hecho, ayer le faltó tiempo para contarle a varios vecinos que el día anterior había estado en el Carmín. Y bien que lo había pasado. El grupo de amigos con el que habían quedado sus sobrinos llegaron al prao a primera hora de la tarde y "eran casi las once cuando marchamos del prao. Y ella aguantó perfectamente. Había que verla cruzando la finca con la ayuda de su bastón y a una velocidad... casi mejor que yo", contaba Patricia García, una amiga de la pandilla que el lunes quedó admirada del talante y la buena disposición de la nonagenaria.

Dice su sobrino que Estrella Alonso "trabajó mucho en su juventud", y tal como ella misma relató a los romeros con los que festejó el Carmín, de joven se encargaba de acarrear sacos de carbón de la hullera, hasta que su hermana pudo ya encargarse de ella. Desde pequeña hubiera necesitado educación especial, ya que tiene una pequeña minusvalía, pero en aquella época no se la pudieron ofrecer. En la actualidad, cuenta la familia, se maneja bien viviendo sola en un bajo, con la ayuda de un servicio de cátering que le lleva le lleva la comida. Además de la atención de su sobrino recibe asistencia por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento y cobra un subsidio de dependencia de aproximadamente unos 400 euros.

Fueron los sobrinos los que le comentaron que iban a ir al Carmín con su pandilla, con anfitriones de la Pola, y la mujer decidió apuntarse. "Tenías que verla, cantando y amenizándonos la merienda. Daba gusto", relataba Patricia García recordando la tarde anterior.

Pese a que José Luis Alonso había llevado sidra para compartir, para ella estaban reservadas unas botellas de sidra dulce porque "mi tía no bebe alcohol". Ni falta que le hacía. "Fue una más del grupo; cuándo hablaba con uno y cuándo con otro, como si los conociera de toda la vida. Parecíamos unos mozos allí todos juntos. Estuvimos hablando hasta que oscureció, sería sobre las 23.00 horas", relató el sobrino. El calor tampoco fue impedimento para disfrutar de su primera tarde de Carmín, ya que su sobrino había pensado en ello: "le llevé un paraguas para el sol, y luego además pudimos ir a un sitio con sombra y estuvo allí toda la tarde encantada". Tan buena fue la experiencia que la mujer está deseando repetir el año que viene. "Siempre que la llevo a los sitios, cuando volvemos me dice que el año que viene repite, tiene una vitalidad enorme para la edad que tiene. Ahora está disfrutando todo lo que no pudo disfrutar el resto de su vida". Y da gusto.

Suscríbete para seguir leyendo