Emotivo funeral por José Antonio Coppen: "Se dejó el alma, la vida y la piel por defender a Lugones"

"Se dejó el alma, la vida y la piel en defender Lugones". Así comenzó este jueves el párroco de la iglesia parroquial de San Félix, Joaquín Manuel Serrano, la homilía del funeral de José Antonio Coppen, cronista oficial de Lugones, que fallecía este miércoles a los 86 años de edad. En el templo se reunieron un centenar de amigos, familiares y conocidos, que no quisieron faltar en el último adiós al escritor y vecino ejemplar.

"Llegué a esta localidad en el año 2000, tal mes como éste, cuando la realidad de Lugones era bien distinta a la de ahora. José Antonio fue uno de los que, sin prejuicio de ningún tipo, se acercó a presentarse y conocerme y, con la amabilidad y caballerosidad que le distinguía, me ofreció su amistad en unos tiempos donde los aires eran otros", subrayó el sacerdote, que quiso agradecer públicamente "ese gesto de confianza que tuvo conmigo".

"Todos los que estamos aquí, y aquellos que no están porque no han podido, tenemos mucho por lo que darle las gracias. Y es que Coppen fue un enamorado de su pueblo, haciendo patria y bandera a través de sus escritos en pro de un Lugones mejor, y nos hizo entender que no todo lo que hacemos y decimos es debidamente entendido, y mucho menos comprendido", añadió el párroco.

Serrano apuntó que "independientemente de colores e ideologías, tuvo la capacidad de acercarse a todos aquellos que trabajaban por Lugones y, a través de sus escritos, a veces duros, fue capaz de decir lo que muchos pensábamos callados, con elegancia y con valentía".