En el "barco de Chanquete" para reclamar seguridad en su carretera: la imaginativa protesta de los vecinos de Collao

Los vecinos de Collao, en Siero, han vuelto a echarse a la calle este viernes para cortar la carretera a su paso por la localidad, como forma de protesta por lo que consideran "un abandono vergonzoso" por parte del Ayuntamiento. Mientras que en la pasada concentración utilizaron unas máscaras de pitufo a modo de protesta, en esta ocasión ha sido una barca de fibra la protagonista de las quejas.

La embarcación es propiedad de uno de los vecinos. "La teníamos guardada en un garaje de una finca anexa a nuestra vivienda y las sacamos ayer por la noche para acondicionarla", explica la propietaria. En uno de los laterales podía leerse: "Del barco de Chanquete no, no, no nos moverán", aludiendo a la exitosa serie televisiva "Verano Azul", además de la frase "Cepi ¡solución!". La dueña de la barca asegura que "a las cuatro de la mañana aún estaba terminando de limpiarla".

Los vecinos señalan que el pasado martes el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, se acercó hasta la zona para hablar con ellos, acompañado por el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa. Según los residentes, "se comprometieron a darnos una solución, pero no pararemos hasta que veamos las máquinas trabajando".

En este sentido, la concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, que acompañó a los vecinos durante su tercera concentración, señaló que "parece que al menos las movilizaciones vecinales empiezan a dar sus primeros frutos y desde este viernes hay un punto de luz más para mejorar la seguridad de la zona con el arreglo de la cuneta para que deje de ser un peligro para vehículos y personas".

El desencadenante de la queja es el estado de una cuneta a la altura de las conocidas como "casas de la cocinera", un terraplén con una profundidad de un metro que ya ha costado varios sustos a los vecinos, quienes lamentan que "en cerca de treinta años no se haya llegado a una solución para tapar la cuneta y canalizarla convenientemente".

"Volveremos a concentrarnos las dos primeras semanas de agosto, un día a la semana, porque ya sabemos que es un mes nulo para todo y retomaremos en septiembre hasta que se tomen medidas", alertan los residentes.