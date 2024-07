Denuncian deficiencias en el servicio de ayuda a domicilio de Siero

A Salomé Ordóñez le diagnosticaron esclerosis lateral progresiva hace 20 años y actualmente cuenta con un 86% de minusvalía. "No sé cómo me voy a levantar por la mañana y hay muchas veces en las que ya ni siquiera puedo hablar". Residente en Los Corros (Siero), tiene concedido el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Siero desde hace más de cinco años. El viernes "llamaron por teléfono y dijeron que a partir de este lunes no vendría nadie porque no tenían personal", explica su marido, Manuel Alfredo González.

Desde que hace más de tres años cambió la empresa que tenía adjudicado el servicio, "se vienen produciendo incumplimientos, no solo con los usuarios, también con los trabajadores, que son cambiados de lugar de trabajo cada dos por tres". En este sentido, Salomé Ordóñez apunta que necesita a una persona que la conozca, "que sepa dónde están las cosas y a la que no tenga que decirle lo que tiene que hacer". Porque su enfermedad ya comienza a afectarle al habla y "porque tienen que venir dos horas la día y una ya la emplean solo en levantarme, asearme y vestirme". Denuncia que, "en muchas ocasiones", llamaban el día antes cancelando el servicio o advirtiendo de que, "en lugar de dos horas, solo podrían quedarse la mitad o, incluso, media hora".

Entiende que la culpa no es de los trabajadores. "Ellos hacen lo que pueden, pero están desarrollando una labor que para nosotros es muy importante con unas condiciones laborales que son claramente mejorables". Y no se refiere solo a la retribución económica. "A la chica que venía le deben 80 horas, pero a la anterior lo deben más de 190". Además, "los tiempos para desplazarse de un servicio a otro son claramente insuficientes". González se puso ayer en contacto con el alcalde de Siero, Ángel García, a través de sus redes sociales para reclamar una solución. Le pidieron un número de contacto.

Salomé Ordóñez y su marido recibieron ayer la visita de la concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano, quien asegura que Servicios Sociales debe tomar medidas urgentes. Pide la remunicipalización del servicio, pero "con los usuarios y los trabajadores debe actuarse de manera inmediata".