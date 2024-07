Indignación entre los mariscadores al autorizar Costas el cultivo de almejas en la ría de Villaviciosa (y el canon, solo 32,14 euros al año)

La Demarcación de Costas ha concedido a una empresa privada la ocupación de más de 2.000 metros cuadrados de terrenos en el dominio público marítimo-terrestre de la ría de Villaviciosa para el cultivo de almeja fina y almeja japonesa. La compañía podrá disponer de dicho espacio durante los próximos diez años, prorrogables hasta un máximo de treinta, por un canon de 0,01328 euros el metro cuadrado cada año, lo que (salvo error en la publicación) supone 32,14 euros anuales, según figura en el anuncio publicado ayer en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE). Este proceso deberá contar previamente con la aprobación del Principado.

El proyecto se desarrollará en los terrenos situados en la zona denominada La Capilla o El Requexu, al sur del puerto de El Puntal, en la parroquia de San Martín del Mar. El parque que se plantea tendría capacidad para albergar hasta dos millones de ejemplares. En concreto, se prevé que la superficie esté ocupada en un 80% por almeja japonesa y el resto con almeja fina.

En el estudio preliminar de impacto ambiental, la empresa indicaba que la elección de la ría de Villaviciosa, frente a la del Eo, se debía a que es un estuario con menor influencia fluvial, con presencia de importantes bancos naturales de almeja y con una mayor facilidad de acceso. Además, señalaba que el promotor tiene vínculos con el entorno, del cual es conocedor y cuya fauna malacológica lleva estudiando tres décadas.

La decisión de Costas ha causado una gran indignación entre los mariscadores, como ya ocurriera cuando el proyecto salió a información pública el año pasado. "¿Cómo van a traer a una empresa privada a cultivar almejas cuando las que plantaba el Principado se morían?", se pregunta Andrés Pérez, mariscador jubilado que estuvo durante 47 años desarrollando su labor en la ría maliayesa y que fue uno de los portavoces del colectivo cuando el Gobierno regional decidió cerrar el estuario allá por el 2011.

En su opinión, esta decisión es "un desprecio a una actividad tradicional y única en Asturias, que se llevaba realizando en la ría de Villaviciosa durante más de un siglo". "En noviembre hará trece años que se cerró la ría al marisqueo y estamos mucho peor. Antes no se sabía cuáles eran las causas de la muerte de las almejas, pero a día de hoy sigue sin haber ninguna solución", lamenta.

Pérez se muestra pesimista respecto al futuro del estuario. "No creo que se vuelva a mariscar. Si se hubiese empezado a hacer algo en 2011, un poco cada año... Pero no se hizo nada. Había almejas, navajas, cangrejos que a día de hoy están desapareciendo, por una causa o por otra. No se presta atención a la fauna local", lamenta. El maliayés también critica la decisión del Principado de suprimir las ayudas a los mariscadores que todavía están activos. "Es algo que no sabía y me contó un compañero. Al parecer quedan muy pocos y decidieron quitarlas", explica.

Por su parte, el alcalde, Alejandro Vega, asegura que el Ayuntamiento mantiene el rechazo a este tipo de proyectos en la ría, tal y como ya manifestó en las alegaciones, por considerar que se deben centrar los esfuerzos y los apoyos en la recuperación del marisqueo tradicional. "Tanto la Demarcación de Costas como el Principado deberían tener eso en cuenta con carácter prioritario", dice. Advierte, a su vez, que ya ha habido "experiencias anteriores de cultivos en la ría negativos, que han provocado la proliferación de especies no autóctonas".

La ría de Villaviciosa se cerró al marisqueo en 2011 por contaminación. Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en que tanto mariscadores como Ayuntamiento han demandado una solución definitiva para su reapertura.