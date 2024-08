Denuncia la insalubridad de una finca de Pañeda anexa a su casa: ya ha atrapado 240 ratones

Tiene 88 años y hace algo más de uno se rompió las dos piernas en un accidente con un tractor. Actualmente, tiene mucha dificultad para caminar, se ve obligado a ayudarse de un andador o un bastón, al haber sido operado recientemente de una hernia. Rufino Meana, un vecino de Pañeda (Siero), denuncia que la finca anexa a su domicilio lleva años sin que nadie se ocupe de su mantenimiento, produciendo unas condiciones de insalubridad e inseguridad que le han hecho, incluso, temer por su vida.

"El día que haya un incendio, arde todo, y yo no podré ni siquiera salir de mi casa", clama. Tanto es así, que asegura que una vecina que vivía "un poco más arriba" se ha marchado de su casa y se ha ido a vivir a una residencia de ancianos en Noreña, "por miedo a que pase algo".

Meana recuerda que esa finca antes era una pomarada y también había cerezales, pero ahora ya han crecido árboles "que ni siquiera se sabe de dónde han salido". De hecho, "los cerezos se han podrido y se han venido abajo y los pomares ya no se pueden ver porque están completamente tapados por la maleza", indica.

Explica que desde que fallecieron los dueños, hace más de 15 años, nadie se ha preocupado de venir a mantener la finca en condiciones adecuadas. Además de la inseguridad que le produce la dejadez del terreno, asegura que el estado en el que permanece ha hecho que haya "ratas, ratones, culebras, moscas y otros insectos que provocan una situación de insalubridad extrema. Yo mismo he llegado a atrapar un total de 240 ratones".

No ha intentado ponerse en contacto con los herederos porque, subraya que no los conoce: "Creo que viven en Gijón, pero ni siquiera sé si es así a ciencia cierta". Sí que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y la Policía local en varias ocasiones. "La Local vino aquí un par de veces, hará alrededor de un año, sacó unas fotos y me imagino que pondrían una denuncia, pero tampoco sé en qué ha quedado todo eso".

Añade, además, que poco tiempo antes de que sufriera el accidente con el tractor, "metieron una máquina para que limpiara, pero sólo rebajó un poco la altura de la maleza por la parte de arriba y nunca más volvió".

Rufino Meana asegura que su intención no es la de denunciar a nadie. Tan solo quiere que alguien se haga cargo de la limpieza del terreno. "Creo que, en este caso, el Ayuntamiento de Siero debería ponerse en contacto con los propietarios actuales y tomar algún tipo de medida", concluye.