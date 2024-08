Podemos ve "insuficientes" las medidas avanzadas por el Gobierno regional sobre los parques de baterías

Podemos ve "insuficientes" las medidas avanzadas por el Gobierno regional en relación a la instalación de los parques de baterías. Los dirigentes de la formación morada han mostrado su preocupación "por su falta de concreción y porque no afecta a los parques en tramitación", aseguraron durante una rueda de prensa en Siero en la que participaron Diego Ruiz de la Peña, coordinador autonómico, Mariví Ugedo, secretaria de Equilibrio Territorial de Podemos Asturias, y Silvia Tárano, concejala de Podemos Siero.

El Gobierno del Principado anunció este miércoles que suspenderá temporalmente las tramitaciones urbanísticas de este tipo de instalaciones en los suelos no urbanizables. El consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, aseveró que esta suspensión se recogerá en un decreto, que se está elaborando por trámite de urgencia, que contemplará la modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU) para incorporar además de esta paralización, un nuevo epígrafe en el que se declararán incompatibles los usos de estas baterías en los núcleos rurales. Según Zapico, con estas medidas y hasta la aprobación definitiva de unas directrices sectoriales “damos tranquilidad al mundo rural” y ha insistido en que “la transición energética tiene que ser justa con los territorios, con las personas, con los trabajadores, y por eso debe hacerse de forma ordenada, pautada y pactada”.

Sin embargo, Podemos Asturias tiene muchas dudas y las expresó este jueves. "El anuncio no determina una distancia de seguridad ni establece medidas concretas sino criterios de referencia, que no serían de obligado cumplimiento, algo que parece destinado a paralizar el movimiento vecinal y favorecer de ese modo a las empresas que quieren instalarse en Asturias", asevera la formación morada.

“Es una actividad con riesgos importantes para la salud y el medio ambiente que no genera puestos de trabajo. Pedimos que los parques de baterías no se instalen en el medio rural, solo en suelo industrial con una distancia mínima de 1.000 metros respecto a las viviendas.” indicó el portavoz de Podemos Diego Ruíz de la Peña. Este añadió que “la Administración no debe buscar contentar a los promotores que buscan especular, sino cuidar a la población.”

Por su parte, la concejala de Podemos Siero, Silvia Tárano señaló que “lo anunciado no paraliza los 4 proyectos en marcha en Siero, ni garantiza que a futuro no se puedan planificar proyectos en minas, escombreras y antiguas zonas industriales que abundan en nuestro municipio”. Para la edil, “no debemos olvidar que el Ayuntamiento decidió no presentar alegaciones a los proyectos y se conforma con alejar las baterías a 250 metros de nuestras vecinas y vecinos cuando las personas expertas recomiendan un mínimo de 1.000 metros”. "Esta situación responde a las campañas realizadas por el Gobierno de Asturias ofreciendo la región como un paraíso energético, sin considerar los riesgos y sin haber regulado su llegada. Además, se trata de un tipo de inversión que no genera riqueza en la zona ni puestos de trabajo", dijo Tárano.