Luismi Fernández: "Ser de Lugones es un orgullo, ser del Carbayu es un título"

Las fiestas del Buen Suceso, en el barrio del Carbayu (Lugones) suenan mejor que nunca. No en vano, el pregón con el que dieron comienzo las celebraciones corrió a cargo de Luis Miguel Fernández, "Luismi", voz de la orquesta Assia y vecino, con un emotivo repaso por el pasado.

Recordó para dar por iniciados los fastos de forma oficial su infancia en la parroquia, de la que son naturales su abuelo y su padre, quienes ejercieron de carteros en la localidad. "Quiero recordar a mis primos y mis tíos que ya no están, a mi güela Adelina", inició su intervención, antes de recordar "cuando no existían las piscinas" o cuando "íbamos a Cantarranes –la actual Acebera–, a la fábrica de pólvora abandonada a jugar y cuando no existían más que praos enormes".

"Quiero recordar el lujo de este pueblo, en el que no hace falta hablar de esta romería porque tenemos un museo que la retrata entera, con una maqueta en la que salen hasta las camisetas de La Esperanza, un club de fútbol que por los años 60 fundó mi padre", recordó el pregonero, antes de sentenciar que "ser de Lugones es un orgullo, pero ser del Carbayu es un título".

El reparto de la paella a los comensales. | L. P.

El pregón fue en realidad la segunda de las citas festivas de ayer, porque la música y el jaleo ya había comenzado de buena mañana con pasacalles de gaita por las calles de Lugones. Y antes de que Lusimi inaugurara el festejo, fueron los intérpretes de asturianada los que deleitaron a los presentes con el Festival de Tonada Asturiana XX Memorial Mon "El Pegu". Marta Martínez, de Rionansa (Cantabria), Adolfo Uría, desde Cangas del Narcea, y el gaitero y humorista Vicente Prado. "El Pravianu", de Viella, fueron los encargados de calentar motores para el lanzamiento del "chupinazu", la paellada para socios y visitantes y la primera gran verbena con la música de la orquesta Olympus y el grupo Assia.

Las actividades de hoy sábado comenzarán por la tarde, con el Día Infantil a partir de las 16.00 horas. Habrá juegos para todos los niños, reparto gratuito de helados a todos los participantes, una gran chocolatada y entrega de detalles.

El deporte tomará el relevo a los pequeños con la disputa del X Circuito Escuelas de Ciclismo El Carbayu 2024, Memorial Emilio Rodríguez "Milio", organizada por la Escuela de Ciclismo de Viella. Será a las 17.00, hora a la que también comenzará el partido de fútbol sala para disputar la final del XVIII Trofeo Antón El Pegu en el polideportivo Víctor Tartiere. Por si fuera poco, a las 20.00 horas saldrá la II Marcha Regulada nocturna "Picu El Paisanu", organizada por Club Alpino de Lugones, que partirá desde la capilla. La segunda gran verbena comenzará a las 23.30 horas con la orquesta Tango y La Ola ADN.

Mañana, domingo, tendrá lugar una de las jornadas centrales de las fiestas, con la XXIV Ofrenda Floral en la capilla de Nuestra Señora del Buen Suceso a las 11.30 horas y la misa y procesión de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso con la Agrupación Folclórica La Sidrina a las 13.00 horas. La música llegará por la tarde con la segunda edición de "Aquí Bailamos Todos" y "No Hay Edad" con el dúo Cover. Y a las 22.00 horas, Nueva Banda y Ráfaga serán los encargados de poner al respetable a moverse.

El programa festivo continúa el lunes a la 17.00 horas con el XV Concurso de Escanciadores,y el martes será el día grande, con el reparto del bollu preñau y vino a los socios. A la medianoche está anunciada la "monumental y vistosa" descarga de fuegos artificiales, para echar el cierre a un Carbayu que desde ayer suena a gloria.