La Salud de Lieres, una riada de devoción a una Virgen protectora "que nos escucha a todos"

"Esta es una fiesta para venir a dar gracias y pedir salud para todo el año". El párroco de Lieres, Roberto Santamaría, bien sabe lo que dice cuando se refiere a la Virgen de la Salud, la patrona que estos días se festeja por todo lo alto con cuatro días de celebraciones y una multitud de vecinos y visitantes. El campo del santuario se quedó este mediodía pequeño para dar cabida a los cientos de romeros que acudieron a la eucaristía festiva, acto central de la jornada de este domingo. Una riada de fieles, algunos de los cuales asisten cada año, novena incluida; otros, debutantes asombrados.

"Vine porque me dijeron que la fiesta estaba muy bien, que hay mucha devoción y el sitio es muy bonito. Pero no me imaginaba tanta gente aquí", señalaba Delfina Vega, de Gijón, que acudía por primera vez a la misa de la Salud. "Me está encantando, y la verdad es que espero volver a venir otros años. Además hay muchos prados para aparcar y se está muy bien", aseguraba, cobijada bajo los árboles del jardín del templo.

Cientos de sillas fueron dispuestas ante la pequeña iglesia, una construcción que tiene su miga. Enclavada en el corazón del poblado minero de Solvay, su origen se remontaría a la devoción de uno de sus vecinos, que descubrió en Andalucía el fervor por esta advocación de la Virgen. Según los datos históricos que se conservan, este devoto, de nombre José María Piedra, encargó una imagen policromada de la Virgen de la Salud para llevarla a Lieres, donde se le levantó un santuario ya en el año 1850, que habría estado ubicado en la Vega de Campiello y fue destruido en la Guerra Civil junto con la imagen, a consecuencia de los bombardeos de aquellos días.

Sería pasados unos años cuando uno de los ingenieros de Solvay, la empresa minera belga artífice del despegue industrial de la parroquia, se encargó de diseñar el emplazamiento actual del santuario, en el barrio de los Cuarteles. El traslado culminaría a principios de los años 40, y se dice como curiosidad que la portada de la pequeña iglesia replica a la un templo en Bélgica.

Desde entonces la devoción no ha hecho más que seguir creciendo en la parroquia, convirtiendo a la Virgen de la Salud en una de las citas del calendario con más solera para la zona y para concejos cercanos. "Es una tradición de toda la vida, recuerdo que ya cuando era pequeña los padres nos llevaban a la fiesta en moto, caminando o como se podía, porque era una fecha muy señalada. La misa y las meriendas son de las que no se perdían nunca, y mira que antes se trabajaba mucho más que ahora. Siempre aparecía tiempo para ir la Salud", explica Pilar Pérez, de Nava. La Virgen, una preciosa imagen coronada y con un manto azul con el niño en brazos, cuenta con numerosos fieles desde siempre, porque la tradición dice que se trata de una virgen muy cumplidora para con aquellos que le piden con fe.

Cada año sale en procesión rodeada de flores, porque esa es otra de las tradiciones, la de engalanar a la imagen durante toda la novena con flores que se frotan en el manto y se llevan a casa para contar con el favor de la Virgen durante todo el año. Hay quien lleva sus propios ramos para ofrecerlos y bendecirlos, y quien se hace con algunos de los manojos de hortensias, calas y rosas que han decorado el templo durante la celebración. "Repartidlos pensando en los enfermos, de manera especial en los que se encuentran en estado terminal", pidió el párroco, porque "la Virgen nos escucha a todos y nos da consuelo, y da gusto ver a tanta gente aquí reunida para rezarle y darle gracias", indicó tras repartir la Comunión entre cientos de fieles.

Tras la misa, los parroquianos se juntaron en una multitudinaria parrillada para 350 personas, con una sesión vermú que desbordó el prau de la fiesta. Por la tarde se celebró la carrera de cintas a caballo y una nueva misa vespertina en el santuario. Este lunes tendrá lugar la última sesión de las fiestas, con el reparto del bollo a los socios, la gira y la última verbena, con fuegos artificiales, para que el cierre sea espectacular.