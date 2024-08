Tiñana, en Siero, está desde hace unos días "huérfana". La parroquia ha dicho adiós al que era el último chigre de pueblo que quedaba abierto, el mítico Casa Carlos, que acaba de bajar la persiana tras 80 años de vida y anécdotas para llenar un libro. Un local que congregó multitudes, regido por las hermanas Eloína y Conchita Carbajal, nacido del empeño de su padre y que ahora, al no encontrar relevo, ha pasado a formar parte de la leyenda local.

Tiñana dice adiós al último bar del pueblo: Casa Carlos cierra tras 80 años de vida

Fue el tesón de Carlos Carbajal Vega el que hizo que el chigre viera la luz. "Trabajaba en la fábrica La Amistad y decidió que quería abrir un bar", señalan sus hijas y una de las nietas, Natalia González, que ha trabajado en la cocina hasta el cierre. En la aventura, Carlos arrastró a su mujer, Engracia Vigil Pañeda, quien tenía un taller de costura y "cosía de miedo, para el Palacio de Meres y para mucha gente". Pero con el proyecto empresarial se puso detrás de la barra y a los mandos de la cocina durante largos años.

Con el paso del tiempo fueron sus hijas Eloína, que tiene 76 años, y Conchita, de 79, junto con la ya fallecida Victorina, las que tomaron el relevo "sin enterarnos. Nos criamos aquí y aquí seguimos", señala Conchita. Ella estuvo siempre en la cocina. "Nací ya en esta casa", afirma orgullosa. Eloína, que se autoproclama "la jefa", sirvió a pie firme en la barra durante "qué se yo, toda la vida; a los 12 años ya echaba sidra". Y de esta larga existencia de chigrera recuerda que se lo pasó "muy muy bien, no puedo más que decir cosas buenas del bar. Nunca cerramos por descanso", asegura.

"De no ser porque tengo una pierna fastidiada, no sé si habría cerrado todavía", señala con un guiño. La decisión la tomó "hace unas semanas, durante las vacaciones". Conchita ya se había jubilado hace un año, y "como la pierna me estaba fastidiando, la llamé y le dije, no abro más", cuenta Eloína. "Y yo le dije, pues estupendo, a reponerse", remata la hermana.

Atrás quedan largos años en los que Casa Carlos fue el epicentro del universo de Tiñana y alrededores, con "hileras de coches que llegaban aparcados a los llagares, y por los praos". Al chigre llegaba gente de media Asturias, hasta de Navia, con pandillas que se juntaban en la parroquia para luego salir por la Pola. O con gente que venía de la playa "y les pedíamos una tortilla y nos la hacían, como en casa", señalan los vecinos, para quienes "ahora falta algo".

"Nunca hubo un problema, solo buenos recuerdos; gente a la que se le olvidaba pagar y volvía al día siguiente, o que solo tenía tarjeta y lo mismo, venían después con el dinero", aseguran. En Casa Carlos se bebió sidra de todos los pequeños llagares de la zona, y se ofrecieron platos célebres como la fabada, la carne guisada, el cachopo de calabacín y los huevos fritos con patatas y chorizo, un plato bautizado en el chigre como "el erótico".

Fue el bar lugar de encuentro, consultorio "casi como Elena Francis", punto de información y hasta espacio para que alguna pareja se comprometiera. Lugar que no fallaba al vermú, al pie la iglesia, y una casa en la que todos eran bienvenidos. Lo siguen siendo, con "clientes que pasan a vernos todos los días", revelan las propietarias. Ahora, sin barra y en el jardín. Porque ya toca descansar.