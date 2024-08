Una avería en Carbayín deja a los vecinos sin suministro de agua en plena ola de calor

En medio de la ola de calor que azota a la región, los vecinos de Carbayín Bajo (Siero), se quedaron ayer sin agua en su casas debido a una avería que ha dejado a la comunidad sin suministro en uno de los días con más altas temperaturas del verano. La situación ha generado gran malestar entre los residentes, que se sienten desamparados ante lo que consideran una falta de actuación rápida del Ayuntamiento.

Varias familias afectadas han denunciado lo sucedido y se han puesto en contacto con la edil de Podemos, Silvia Tárano, que afirma que hay hogares por ejemplo, co bebés, que se resiente aún más con la situación. "Al llamar a la Policía Local la respuesta ha sido que es posible que no se repare hasta este lunes porque no hay servicio de guardia", lamentan las familias. Fuentes municipales indicaron ayer que se trata de una avería, "estamos en ello y esperamos que mañana (por hoy) quede resuelto".

La concejala de Podemos destacó que este problema es una consecuencia directa "de la eliminación de puestos de empleo público en el municipio, una medida promovida por el PSOE de Siero y sus aliados". Según Silvia Tárano, "el servicio de aguas dejó de hacer guardias en el mes de abril porque con los efectivos que tienen ahora mismo es inviable que puedan realizarlas".

Tárano criticó duramente la gestión del equipo de gobierno, acusándolos de "gastar todo el presupuesto en obra nueva, dejando de lado el mantenimiento de los servicios esenciales como el de agua".

La situación en Carbayín ha provocado indignación entre los vecinos, ya que muchos son personas mayores que dependen del suministro de agua para sobrellevar las altas temperaturas. Miguel Lago Santillán, un vecino afectado, relató cómo al percatarse de la falta de agua por la mañana se vio obligado a contactar con la Policía Local, ya que "los fines de semana no cogen el teléfono en ningún otro sitio". Según Lago, la Policía ya estaba al tanto de la situación, pero no pudo hacer nada más que registrar la queja porque el único encargado de obras disponible no podía solucionar el problema. "Lo que no entiendo es que no haya personal para solucionar la avería, o por lo menos que se busque algo provisional. Nos están diciendo desde Protección Civil que debemos mantenernos frescos, pero ¿cómo lo hacemos sin agua? Es inadmisible", expresó con frustración.

Podemos Siero exige una solución inmediata para la situación de Carbayín y reclama además que se restauren los servicios de guardia, así como la contratación de personal suficiente para garantizar un nivel de servicio aceptable.

"No es la primera vez que ocurre algo así. El fin de semana previo al Carmín hubo una avería que se notificó el viernes por la tarde y hasta el martes no se solucionó porque estaba el fin de semana y el lunes de fiesta entre medias", explicó.

Desde la formación morada insisten en solicitar al gobierno local que tome medidas para que se restauren de nuevo las guardias y se contrate más personal para el servicio.