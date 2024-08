Valdesoto, derroche de talento en las carrozas, con la cafetera del alcalde, los pitufos y otras polémicas del año entre los protagonistas

Al igual que ocurre en cualquier corrillo de chigre que se precie, las peñas del desfile de carrozas de Valdesoto beben cada año de los temas más suculentos del momento. El último estreno cinematográfico de moda, los programas con más audiencia de la televisión o, si de Siero se trata, las polémicas que salpican al alcalde, Ángel García, durante la temporada. No es de extrañar, por tanto, que las simpáticas escenas que se representaron en la tarde de este lunes hicieran referencia a la cafetera del Ayuntamiento, a los pitufos que se han convertido en reclamo turísitco del concejo o a un nuevo año sin que la localidad haya sido designada "Pueblo Ejemplar".

Comenzaron los más pequeños el trayecto: la peña Los Escolinos desembarcó en Valdesoto sobre un barco denominado "Punto limpiu" con un alegato por el cuidado del medio ambiente. Si bien ellos no participan en el concurso, demostraron que el futuro del desfile está más que asegurado con una representación que no dejó indiferente a nadie.

Les siguieron, entonces sí, el resto de peñas, que lograron con su genialidad embarcar al público en un viaje inolvidable por la actualidad o las escenas más habituales de la vida cotidiana. Arrancó Ca' Fredín y su despistado Milín, que en su afán por impresionar a los suegros no hizo más que meter la pata. La peña Cotiellos, ganadores el año pasado, trajeron en esta ocasión "La vida de Pachu", que no logra frenar el paso del tiempo y lo que ello conlleva, mientras que los jóvenes de "Nun me tientes" representaron una desternillante historia de líos de faldas en el trabajo.

Bendición representó su propia "Cuadra les tentaciones", una versión rural del famoso programa de televisión y la asociación El Llagarón un velatorio con un fallecido que pasará a los anales como "un mal ejemplo". La Navidad se adelantó con la Peña Les Escueles, cuyo protagonista lamentaba que fuese su último cumpleaños sin ver Valdesoto reconocido como "Pueblo Ejemplar", mientras que El Chole presentó a su propia barbie asturiana, "que tien mucha maña y siega guadaña". Cerró el desfile la Alicia en el país de las maravillas de Los Marotos.