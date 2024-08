La peña Cotiellos, reina de las carrozas de Valdesoto con diez primeros premios

Como si el desfile de las carrozas de Valdesoto (Siero) fuera la Champions, la peña Cotiellos acaba de conseguir su décima copa. Un hito con el que han hecho historia, porque nunca hasta este año había habido unos participantes tan laureados. Sólo "Como Yera Antes", que lleva desde la pandemia sin competir, y la peña del Bar Palacio, ya desaparecida, habían llegado a conseguir 9 premios cada una de ellas. "Somos los primeros en conseguirlo, y es un orgullo inmenso", señala con voz cascada por lo vivido el día anterior Pergentino Martínez, portavoz de la peña.

La noche de celebraciones fue larga, y a él le tocó el papel del abuelo con Alzhéimer de la carroza "Volver a empezar", la ganadora de este año con una historia de recuerdos perdidos y vivencias familiares. "Quisimos tratar un tema de actualidad tras apostar el año pasado por un toque humorístico, refiriéndonos al conflicto entre turistas y aldeanos", explica Martínez. Así que este año retomaron uno de los asuntos que tenían en el tintero desde hace tiempo y le dieron forma durante el último año.

Porque en Cotiellos "manejamos varios temas, se van proponiendo cosas y a veces salen y a veces no, pero queda todo apuntado para retomarlo cuando sea posible". Y no pasa solo con los temas, también con los actores. De hecho, el año pasado hubo una niña que quería participar en la carroza "pero no podía hacerlo porque era muy pequeña. Le prometimos que esta vez saldría y así fue", indica Pergentino Martínez.

La niña fue una de las integrantes del enorme artefacto de los de Cotiellos, compuesto por tres remolques (una escuela con sus alumnos, un lavadero con varias vecinas aclarando la ropa y un bar con sus clientes), con un total de 28 metros de longitud y una enorme Santina de Covadonga en la proa. Fue quizás el elemento distintivo de su carroza, con un armazón metálico sobre el que se clavaron "más de 760 claveles" a mano, para conformar la silueta de la Virgen. El motivo fue elegido porque "cuando las familias se enfrentan a una dificultad, cuando tienen a una persona mayor y tienen problemas, todos solemos encomendarnos a la Santina".

Una creación vegetal que no fue posible completar hasta el día antes de las carrozas, el pasado domingo. "Con el calor que hizo, no pudimos colocar las flores hasta la noche porque se estropeaban", explica Martínez. Así que los miembros de la peña estuvieron clavando claveles "hasta las dos de la mañana, sacrificando la fiesta, pero así es el trabajo de las carrozas. Al acabar encendimos las velas a los pies de la imagen y bromeábamos diciendo que con tantas ofrendas, bien podíamos ganar". Con intervención divina o sin ella, lo cierto es que Cotiellos se llevó un primer premio bien merecido, tras "un año entero de trabajo", que empieza en cuanto se entregan los premios del concurso. "Ayer a las doce de la noche ya estábamos pensando en la temática del año que viene, y no es broma", dicen.

La peña la componen en la actualidad medio centenar de personas, muchos de Valdesoto pero otros también de otras partes del concejo de Siero, y hasta de Canarias. Porque "tenemos gente que vive fuera, y que regresa para las carrozas con los nietos. Y ellos también participan en la representación". Es la forma de garantizar la supervivencia de una formación que comenzó su andadura en el año 1998, y que es en la actualidad la más vetusta de las que desfilan. "Conseguimos superar la fase crítica, porque muchas peñas se forman con gente joven que luego lo va dejando. En nuestro caso hemos ido reenganchando a la gente y tenemos desde niños hasta personas de 88 años que colaboran activamente", apunta Pergentino Martínez.

Todos ellos forman parte de una maquinaria perfectamente ajustada que se pone en marcha estos días y culmina en agosto del año que viene. Primero, proponiendo temas y dando forma al guión del asunto elegido, estudiando cómo ponerlo en escena y elaborando los primeros planos. En primavera, con el buen tiempo, metiéndose en harina poco a poco los fines de semana para construir los enormes aparatos con elementos móviles que caracterizan a la peña. Y cuando se acerca el verano "trabajando a diario para que todo salga bien".

No resulta barato. La factura de este año supera los 9.000 euros, el primer premio es de 2.000 y la subida del precio de los materiales se deja sentir entre las peñas. Las cuotas de socios, la venta de lotería y "muchas veces, la imaginación", son las que sostienen un trabajo entregado y laborioso, pero para el que de momento no falta el relevo. "Es un orgullo enorme, trabajamos todo el año pero ver el resultado final nos pone los pelos de punta. No hay sensación como la de mostrar a los vecinos y visitantes el fruto de tantos esfuerzos", aseguran.

Ayer por la tarde tocaba desmontar, no sin pena. Pero con la ilusión de poner en marcha una nueva carroza, para la que ya sobran los temas. Aunque, de momento y hasta el próximo desfile, es "secreto total".