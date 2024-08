La actividad empresarial no remonta en Lieres, con el vivero de Solvay aún vacío

Tras más de nueve meses de trabajos y una inversión de unos 750.000 euros, el vivero de empresas de las antiguas instalaciones del Pozo Siero, en Lieres, permanece completamente vacío. La que se presentó como una gran apuesta para la dinamización de una zona rural de capa caída tras el cese de la actividad minera no acaba de dar fruto. Ninguna empresa ha mostrado interés por desarrollar su actividad en unos locales acondicionados con todas las comodidades en los edificios de la Casa de Máquinas y la Central Eléctrica, que ya están terminados pero permanecen sin inquilinos y con la maleza apoderándose del espacio.

El proyecto, cuyo origen se remonta a 2003, tres años después de que la Unión Europea obligase a cerrar las instalaciones mineras, se vendió en su día como una apuesta por el empleo y el apoyo a las empresas, con la rehabilitación y recuperación de un espacio degradado para acoger empresas y ser palanca para el impulso de la actividad económica en la parroquia. Para conseguir llevar adelante el vivero fueron necesarios numerosos trámites, con el visto bueno de Patrimonio para poder intervenir en edificios protegidos.

Los trabajos se desarrollaron sobre 22.000 metros cuadrados de propiedad municipal. La antigua Casa de Máquinas ha pasado a tener tres plantas: una planta baja, de 146,47 metros cuadrados de superficie construida, donde se ubican los cuartos técnicos; una primera planta, de 168,05 metros cuadrados, con tres despachos independientes, una oficina común y un aseo; y, finalmente, una segunda planta de nueva construcción, con 97,79 metros cuadrados, que alberga un distribuidor y cinco despachos independientes.

En el edificio de la Central Eléctrica, por su parte, se ha ejecutado una rehabilitación integral para la construcción de dos plantas. La planta baja, de 351,17 metros cuadrados, alberga los cuartos técnicos, y la segunda planta, de 413,22 metros cuadrados, cuenta con un aula polivalente dividida por cuatro por mamparas para la organización de reuniones y eventos, dado que se consideraba que existía una gran demanda para este tipo de espacios por parte de las empresas locales. Lo cierto, más de un año después, es que aún no hay peticiones de instalación en estos espacios, tal y como confirman fuentes municipales.

Los trabajos ya han finalizado, con los dos edificios completamente restaurados y los espacios ya disponibles para albergar a las empresas que deseen desarrollar su labor. Pero de momento todo está vacío, con la maleza creciendo alrededor de los caminos recién creados.

Balance exiguo

En el polígono adyacente, gestionado por Hunosa en los antiguos terrenos de la mina y con una superficie de 70.000 metros cuadrados, tampoco se salva de la inactividad: sólo se contabilizan dos empresas en este espacio, una dedicada a la gestión de residuos y otra para la generación de biomasa. Un balance exiguo, especialmente si se compara con el resto de áreas industriales del concejo. Bobes no deja de vender parcelas para nuevas actividades, y las zonas de Granda y Meres ocupan todos sus espacios sin problema.

Lieres, una parroquia algo más alejada del centro del Principado, ofrece no obstante buenas comunicaciones y un emplazamiento tranquilo, en una zona rural con un pasado industrial de peso. Todo ello, junto al esfuerzo municipal por tratar de reactivar la actividad, no ha sido suficiente de momento para conseguir un despegue de la actividad en los espacios disponibles, que en breve necesitarán mantenimiento y aún no han recibido a ningún inquilino.