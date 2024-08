José Manuel Suárez, historia de un voluntario en los Juegos Olímpicos: "Presenciar los partidos de Nadal y Alcaraz fue algo único"

En la primera criba quedó como suplente, pero al final surgió una vacante y tuvo la suerte de poder viajar a París para ser uno de los voluntarios que prestan su ayuda en los Juegos Olímpicos recién celebrados en la capital francesa. Es José Manuel Suárez Menéndez, profesor del IES Llanera y residente en Soto, donde lleva unos años, aunque es natural de Gijón. Acudir a la cita parisina, ver desde dentro cómo funciona todo el engranaje necesario, ha sido una gran experiencia. Destaca muchísimas cosas de lo vivido, pero si tiene que elegir una, algo que para él haya sido único, es "poder estar presente en los partidos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que son pasado presente y futuro el tenis español, y que fueron un hecho histórico e irrepetible".

Este docente es también deportista, pasión que desarrolla en Llanera y en Gijón. "Llevo más de 10 años compitiendo en el primer equipo del Club Bádminton Astures de primera nacional, entreno con Eduardo Viguela en la academia de tenis de Soto de Llanera y soy socio del Club Balonmano de la Calzada", explica. Fue esta faceta la que le llevó a presentar su candidatura online como voluntario para los Juegos Olímpicos, "aprovechando se celebraban en París y sé francés" apunta.

Las solicitudes, que hubo que hacer ya en 2023, se resolvieron en diciembre, con la mala fortuna para el asturiano de quedar como suplente, algo que no le afectó demasiado ya que como él mismo destacaba "había más de 1 millón de solicitudes, por lo que me lo tome como algo normal". Sin embargo, todo cambió cuando a finales de julio recibió un mensaje: "Me decían que había una vacante y que tenía 10 días para contestar". En cuanto llegó la notificación, buscó alojamiento y viajes, "ya que ellos solo te cubren las comidas y el uniforme". Para el vuelo no hubo problemas, pues "desde Asturias hay avión directo a París". El alojamiento fue una tarea más difícil, "aunque finalmente encontré uno bien de precio desde el que podía ir andando hasta Roland Garros", detalla.

José Manuel Suárez, que no se encontró con ningún asturiano durante los Juegos Olímpicos, aunque hubo algún otro voluntario de la región, como la gijonesa Leonor Argüelles, viajó a París el jueves, 25 de julio, día previo a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Allí coincidió con dos españolas, una andaluza y otra alicantina, que junto a otras personas de diferentes países formaban parte del equipo encargado de la zona mixta de Roland Garros. Esta experiencia le "permitió conocer el funcionamiento de la zona mixta desde dentro", destaca. Cuando los tenistas terminaban la entrevista a pie de pista, "venían a la zona mixta donde primero pasaban por las televisiones y luego por la prensa escrita", precisa, añadiendo que "en esta segunda no se permite grabación de imagen". La función del voluntario "era avisar a los de prensa escrita antes de que pasase algún tenista, además de acompañar a los deportistas hasta allí". En entrevistas muy solicitadas como las de Rafa Nadal, Novak Djokovic o Andy Murray, "nosotros sujetábamos unas bandejas con los teléfonos móviles de los periodistas para captar de la mejor manera posible el sonido", contaba el asturiano. "En la de Murray me tocó sujetar la bandeja, y al ser la última entrevista del tenista inglés, estaba a rebosar de móviles", explica, confesando que tuvo que "hacer ejercicio de fuerza sujetándola durante más de 15 minutos".

Los turnos en la zona mixta eran de 6 horas, por lo que "teníamos medio día libre para ver partidos", cuenta Suárez que aprovechó para disfrutar de los que constantemente tenían lugar en el conocido templo del tenis. "No tuvimos ningún problema para ver los partidos de las fiestas exteriores, sin embargo, en la pista central era muy complicado, solo podías acceder a ellas con entrada, aunque algunos supervisores nos permitieron pasar a la zona de prensa a ver algun partido" destaca. A pesar de que a la final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic "fue imposible entrar, pudimos disfrutar del partido ya que nos habilitaron el auditorio de Roland Garros para poder verlo cómodamente".

Por si fuera poco poder presenciar los partidos del dúo memorable de de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, también pudo acompañarlos en zona mixta y estar presente en sus declaraciones", incide. Su trabajo como voluntario le permitió vivir la intensidad del deporte en primera persona. "El día de la derrota de Nadal y Alcaraz, el mallorquín estaba muy triste, el ambiente se sentía apagado y los periodistas también estaban hundidos", dice. Similares sensaciones se vivieron tras el último partido de Andy Murray como tenista profesional: "En la entrevista final de Andy Murray algunos periodistas terminaron llorando".

Suárez fue testigo de "la complejidad de organizar un evento de tal magnitud, bajo mi punto de vista supieron dar respuesta adecuada a lo que tenían entre manos". Se abrió "una línea de metro desde el aeropuerto de Orly que conectaba todo París", señala, y como si de un aeropuerto se tratase "los controles de seguridad eran similares a los de una terminal aérea".

No todo iba a ser trabajar, así que tuvo cuatro días libres y "aprovechó para ver otros deportes como balonmano, waterpolo, atletismo, voley-playa y fútbol femenino". "El deporte que más me impresionó fue el atletismo por el increíble aforo del estadio, además del waterpolo por el ambiente que se vivió en el partido al que acudí", comenta. Dicho encuentro enfrentó a la anfitriona, Francia, con combinado español: "Los locales eran mayoría, aunque he de reconocer que había muchos españoles durante los juegos". A la hora de adquirir las entradas, el asturiano resalta que eran "relativamente baratas, ya que la propia web habilitaba una sección de reventa, que obligaba a revenderlas al mismo precio que fueron compradas”.

La única espinita que se le quedó clavada fue no poder ver a Carolina Marín en la final, para la que tenía entrada, pero la lesión de la onubense truncó sus planes. Un encuentro que el asturiano ansiaba con ganas ya que ambos coincidieron durante años en los campeonatos de España de bádminton. "La conozco desde que somos infantiles, competimos varias veces", cuenta Suárez, añadiendo que "somos de una generación cercana y nos enfrentamos en el campeonato de España celebrado en Huelva 2005, cuya final fue Asturias contra Andalucía".

La volantista española, "era increíble ya desde niña, cuando nos enfrentábamos a Andalucía, que lo hicimos en tres finales, siempre perdíamos contra ellos, no había nada que hacer contra Carolina", apunta Suárez. Sobre la deportista de Huelva dice que "con 13 años ya ganaba a jugadores mayores de edad". Marín, que recibirá en este año el premio Princesa de Asturias, "de no haberse lesionado, se habría consagrado como la mejor jugadora de la historia por méritos propios, es única e irrepetible por sus condiciones físicas y su mentalidad, siempre fue una fuera de serie", concluye.