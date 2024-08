Siero destina ya el 13% del presupuesto anual a subvenciones: 7,5 millones de euros y casi un 10% más que el ejercicio pasado

El Ayuntamiento de Siero trabaja en la concesión de subvenciones de diferentes ámbitos. Si el lunes se conocía la cuantía destinada a asociaciones vecinales, con un total de 6.500 euros, este martes el alcalde, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti, presentaban las destinadas a los colectivos encargados de la organización de fiestas. "En el concejo tenemos un total de 36 fiestas, de las cuales ocho tienen un convenio nominativo y el resto optan a una subvención. El total de las ayudas es de 107.525 euros, con 89.675 euros para los citados convenios nominativos y 17.850 euros destinados al resto de asociaciones de festejos", explicó Nosti. Estas últimas tienen de plazo hasta el 10 de septiembre para solicitar la subvención, algo que debe hacerse de manera telemática a través la web del Ayuntamiento.

Como novedad, en esta ocasión el Gobierno local confiesa haber aprendido de los errores del pasado año y ha realizado modificaciones en cuanto a solicitar y tramitar este tipo de subvenciones. Así, se han modificado las bases para realizar el ingreso en un único pago. "Otros años hacíamos una anticipación de pago y, si las entidades no lo justificaban bien, tenían que devolver el dinero que habían cobrado y generaba problemas. También decidimos retirarlo porque conllevaba una doble contabilidad y era un doble trámite", detalló García. También se han adelantado los tiempos en cuanto a la tramitación de las ayudas para recortar los plazos, ya que en anteriores ocasiones se presentaban durante el último trimestre. Este cambio se realiza con la intención de que se pueda ingresar la cuantía de las subvenciones antes de que finalice el año en curso.

El regidor subrayó que de los 58 millones de presupuesto anual del Ayuntamiento para 2024, cerca de 7,5 millones han sido destinados a subvenciones en distintas líneas, incluyéndose el Patronato Deportivo Municipal, la Fundación Municipal de Cultura, festejos, deporte o servicios sociales, entre otros. Esto supone casi el 13% del montante total de las cuentas y un aumento del 9% con respecto al cómputo global destinado para subvenciones en 2023. "Algunas asociaciones nos dicen que reciben poco, pero yo creo que 7,5 millones es una cantidad muy razonable. Pero ahí está la dificultad de cuadrar el presupuesto en el Ayuntamiento, intentar que sea equilibrado y que responda a todos los intereses, que permita que el concejo siga avanzando y mejorando en general y que la gente sea más feliz”, expresó el Alcalde.

"Estamos intentando mejorar toda la tramitación de subvenciones, porque cuando se pone una cantidad para subvenciones, no se pone para que nos den problemas, sino para que ese dinero llegue a las asociaciones y no que lo tengan que devolver", destacó García, para añadir que el compromiso de mejorar debe ser mutuo. "No lo hemos hecho todo bien por parte del equipo gobierno y tenemos que mejorar eso, pero la gente también tiene que presentar las cosas de otra manera. Cuando uno concurre a una línea de subvenciones tiene unas obligaciones que hay que cumplir y que son además inexcusables", concluyó el regidor.