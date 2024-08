Almudena Fernández pregona con ritmo Santa Isabel: "En Lugones he vivido las mejores etapas de mi vida"

"Lo primero que quiero es dar las gracias a la nueva comisión de festejos por su gran labor y esfuerzo para que sigan las fiestas de Santa Isabel". Así comenzó ayer Almudena (Mude) Fernández el pregón que daba el pistoletazo de salida a una de las celebraciones más emblemáticas de Lugones. "No sé porqué estoy aquí arriba, ya que yo he presenciado muchos pregones y no tengo esos currículums tan diversos, ni premios, ni condecoraciones, ni medallas, ni nada que me haga ser más importante que los que estáis ahí", añadió.

Almudena Fernández, en primer término, acompañada del nutrido grupo de alumnas de sus clases de bailes que se desplazaron hasta Lugones para arroparla, ayer por la tarde durante la lectura del pregón inaugural de las fiestas de Santa Isabel. | L. R.

Sin embargo, lugonense por los cuatro costados, explicó que "me crié, estudié, me casé, trabajé y trabajo, reí y lloré, me divertí y me desengañé aquí. Aquí viví las mejores etapas de mi vida y también las peores". Desde hace casi 25 años, Mude Fernández imparte clases de bailes de salón, bailoterapia y también de manualidades en asociaciones de mayores y otros colectivos. Lo hace con "Mude´Gus", formado en más del 70 por ciento por gente de Lugones. "Eso es un orgullo y una satisfacción. Ellos son mi gente, mis compañeros de viaje, de travesuras, aventuras y sueños", apuntó Fernández.

No quiso despedirse la pregonera sin antes desear a todos los vecinos "unas prestosas y divertidas fiestas", que esa misma noche iban a tener continuidad con una verbena a cargo de "París de Noia".

Las fiestas prosiguen hoy con la XIV Marcha Senderista al Naranco, denominada "La otra ruta de Santa Isabel", en colaboración con el Club Alpino de Lugones. En el programa también figura el Gran Desfile Folclórico Internacional, a partir de las 18.00 horas, y la Muestra Folclórica Internacional en el Centro Polivalente de Lugones a las 19.00 horas. A partir de las 23:00 horas habrá verbena con el Grupo Beatriz y 3Pack DJ.

La misa solemne en honor a Santa Isabel, cantada por el Coro San Félix de Lugones, tendrá lugar mañana a las 12.00 horas. Será en una jornada en la que también se realizará una visita guiada al parque de La Cebera de la mano de la Asociación Biodevas. La salida será desde el parque de la Paz, a las cinco de la tarde. El día se cerrará con las actuaciones del grupo Ráfaga y Luku DJ.

El lunes, "día del socio", tendrá lugar el reparto del bollo, botella y vaso de sidra en la carpa de la fiesta, desde mediodía y hasta las seis de la tarde, y la descarga de fuegos artificiales, con las actuaciones de "Panorama" y Luku DJ.

Las celebraciones culminarán el martes con la celebración del Día de la Infancia, que arrancará a las cinco de la tarde, con precios populares en todas las atracciones de la fiesta, y la representación, a las 18.00 horas en el Centro Polivalente, de la obra de teatro infantil "Check-out", de Adrián Conde.

Durante las fiestas se prohibirá el estacionamiento en tramos de las calles Antonio Machado, Leopoldo Lugones, Avenida Constitución y Maximino Cueva Prado. También están previstas medidas especiales de tráfico.