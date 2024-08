Laura Figaredo promete dar guerra en el Mundial de piragüismo: "Iré a por todas"

"A nivel personal ha sido una experiencia inolvidable e inmejorable y la repetiría mil veces más". Son palabras de Laura Figaredo, una joven piragüista natural de Pola de Siero, que hace solo unos días se alzaba con la medalla de bronce en el Campeonato de Europa de piragüismo, en la especialidad corta de maratón y en la categoría mujer júnior K1, que se disputó en la localidad de Poznan, en Polonia.

La deportista explica que "los entrenamientos previos a la celebración de la prueba fueron "muy duros" para ella, a nivel psicológico, porque está acostumbrada a entrenar en grupo y tuvo que hacerlo "de manera individual". En un principio, Figaredo pensó que esa circunstancia la iba a afectar durante la carrera. Sin embargo, sacó fuerzas de flaqueza y se colocó en primera ya en salida, "lo que hizo que el resto viniera rodado", rememora.

Además de en la media maratón en K1, Laura Figaredo participó también en la maratón de K2 de la mano de su compañera Paula Fernández Bedia. En este caso, "el nivel era muy alto", detalla. "Había deportistas que ya habían participado en un Mundial con marcas equiparables a dos categorías superiores". Aun así, se clasificaron en novena posición. Su próximo reto se centra en preparar el selectivo para poder participar en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Metković (Croacia) entre el 19 y el 22 de septiembre. Promete dar guerra: "Iré a por todas".

Los primeros contactos de Laura Figaredo con este deporte fueron a través de su padre, cuando contaba con 11 años de edad, cuando su padre la llevó a "piragüear" junto con su hermano. "Reconozco que al principio no me gustó, pero o cuando empecé a ver que conseguía buenos resultados, me entró el gusanillo y seguí entrenando", apunta. Ahora, cinco años después, con los 16 recién cumplidos, ha cosechado un palmarés que nada tiene que envidiar a deportistas de más edad y más experimentados.

Con una trayectoria más que prometedora a pesar de su juventud, este último curso se trasladó a Trasona (Corvera de Asturias) para acudir al centro de tecnificación para deportistas de alto rendimiento, donde entrena más de 30 horas a la semana. De lunes a viernes compagina los entrenamientos con sus estudios en el Instituto de Educación Secundaria de Corvera (Corvera de Asturias), donde acaba de finalizar primero de Bachillerato con muy buenos resultados.